Umjesto mature, gledaćete smrt: Stravična prijetnja u BiH

08.05.2026 17:09

Foto: Pexel/Pixabay

U petak, 8. maja u 07.30 i 11.30 sati, na službenu mejl adresu Osnovne škole Jajce-Berta Kučera zaprimljene su prijave prijetećeg sadržaja.

Poruke su glasile:

"Sutra u 09:00 učenik koji će donijeti bombu u svom ruksaku ce spojiti žice i sve ce detonirati" i "Danas umjesto da gledate maturante kako su svi lijepi i sređeni gledaćete smrt".

Odmah po zaprimanju prijava, policijski službenici izašli su na lice mjesta, izvršili evakuaciju učenika i zaposlenika te proveli kontradiverzione (KDZ) preglede objekta, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnim dojavama.

Takođe, kao i u prethodnom slučaju, izvršeni su kontradiverzioni (KDZ) pregledi svih 10 osnovnih škola na području opštine Jajce, kojom prilikom je potvrđeno da se i u tim slučajevima radi o lažnim dojavama, te da trenutno ne postoji opasnost po učenike i osoblje.

U saradnji s nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim sigurnosnim agencijama poduzimaju se intenzivne mjere i radnje na identifikaciji i pronalasku počinilaca, kao i rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi s navedenim događajem.

Policijski službenici nastavljaju s provođenjem preventivnih i sigurnosnih aktivnosti s ciljem zaštite učenika, nastavnog osoblja i svih građana.

