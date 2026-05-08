Dječak preminuo u bolnici u Prijedoru, ispituje se uzrok smrti

Ognjen Matavulj
08.05.2026 10:22

Дјечак преминуо у болници у Приједору, испитује се узрок смрти
Foto: ATV

Osmogodišnji dječak preminuo je u Bolnici ”Dr Mladen Stojanović” u Prijedoru. Cijeli slučaj prijavljen je policiji i tužilaštvu koji ispituju šta je uzrok smrti i da li je dječak dobio adekvatnu ljekarsku pomoć.

Kako saznaje ATV dječak je preminuo 7. maja na Odjeljenju pedijatrije nakon višečasovnog pokušaja reanimacije.

”Događaj je prijavljen PU Prijedor i o svemu je obaviješten dežurni tužilac. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti smrti”, rekla je portparol PU Prijedor Zvezdana Alendarević.

Tužilaštvo naložilo obdukciju

Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Slađana Marić potvrdila je za ATV da je tužilaštvo obaviješteno o tragičnom događaju i da se ispituju sve okolnosti smrti.

”Izdata je naredba za obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nakon što dobijemo nalaz obdukcije tužilaštvo će odlučiti o daljim mjerama i radnjama”, rekla je Marić.

Iz prijedorske bolnice oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem se navodi da je dječak 6. maja primljen na Odjeljenje pedijatrije JZU Bolnica ”Dr Mladen Stojanović” Prijedor, te da je uprkos preduzetim naporima preminuo.

Bolnica sarađuje sa istražnim organima

”Upućujemo izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog dječaka. Znajući da nikakve riječi ne mogu ublažiti bol porodice, u potpunosti se stavljamo na raspolaganje kako njima tako i istražnim organima u toku utvrđivanja okolnosti smrti dječaka i sprovođenja istražnih radnji od strane nadležnih organa”, navodi se u saopštenju.

Bez detalja do okončanja istrage

Dodaju da se zbog digniteta porodice i poštovanja njihovog bola, do okončanja istražnih radnji, neće oglašavati u javnosti po ovom pitanju niti iznositi detalje o ovom nemilom događaju.

”JZU Bolnica ”Dr Mladen Stojanović” Prijedor u punom kapacitetu nastaviće da sarađuje i bude na raspolaganje u svim nadležnim institucijama”, ističe se u saopštenju.

