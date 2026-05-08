Recept za najbrži kolač od jabuka: Ovo je bila bakina tajna, a sad je vaša

Autor:ATV
Komentari:0
Nema ničeg ljepšeg od mirisa svježe pečenog kolača od jabuka koji se širi kućom, posebno kada je jednostavan i brz za pripremu.
Ovaj recept bio je tajna mnogih baka, a pravi se lako, traje kratko i rezultat je mekan kolač, sočan i pun ukusa.
Idealan je kada vam neočekivano dođu gosti ili želite brzi desert za svaku priliku.
Sastojci:
3 do 4 srednje velike jabuke
150 g šećera
2 jaja
150 ml ulja
200 g brašna
1 prašak za pecivo
1 kašičica cimeta
Prstohvat soli
Po želji: šaka oraha ili suvo grožđe
Priprema:
Ogulite i očistite jabuke, pa ih isijecite na tanke kriške ili kockice. Pospite ih malo cimetom da dodatno oslobode miris.
U velikoj činiji umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodajte ulje i promiješajte. U posebnoj činiji pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so i cimet, pa polako umiješajte u tečnu smjesu.
U tijesto lagano umješajte isječene jabuke (i orahe ili grožđe ako ih koristite). Miješajte nježno, samo toliko da se sastojci sjedine.
Sipajte smjesu u prethodno podmazan i pobrašnjen pleh. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 35 do 40 minuta, ili dok čačkalica ubačena u sredinu kolača ne izađe čista.
Bakini trik za sočan kolač
Tajna je u pjenastoj osnovi tijesta i blagom miješanju: jaja umutite dobro, a jabuke dodajte na kraju, nježno. Ovo osigurava da kolač bude mekan, a jabuke zadrže svoju sočnost. Još jedan trik je da jabuke ne gulite previše - kore daju dodatnu aromu i teksturu, piše Ona
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Trenutno na programu