Recept za najbrži kolač od jabuka: Ovo je bila bakina tajna, a sad je vaša

08.05.2026 11:02

Foto: Pexel/ ROMAN ODINTSOV

Nema ničeg ljepšeg od mirisa svježe pečenog kolača od jabuka koji se širi kućom, posebno kada je jednostavan i brz za pripremu.

Ovaj recept bio je tajna mnogih baka, a pravi se lako, traje kratko i rezultat je mekan kolač, sočan i pun ukusa.

Idealan je kada vam neočekivano dođu gosti ili želite brzi desert za svaku priliku.

Sastojci:

3 do 4 srednje velike jabuke

150 g šećera

2 jaja

150 ml ulja

200 g brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica cimeta

Prstohvat soli

Po želji: šaka oraha ili suvo grožđe

Priprema:

Ogulite i očistite jabuke, pa ih isijecite na tanke kriške ili kockice. Pospite ih malo cimetom da dodatno oslobode miris.

U velikoj činiji umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Dodajte ulje i promiješajte. U posebnoj činiji pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so i cimet, pa polako umiješajte u tečnu smjesu.

U tijesto lagano umješajte isječene jabuke (i orahe ili grožđe ako ih koristite). Miješajte nježno, samo toliko da se sastojci sjedine.

Sipajte smjesu u prethodno podmazan i pobrašnjen pleh. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 35 do 40 minuta, ili dok čačkalica ubačena u sredinu kolača ne izađe čista.

Bakini trik za sočan kolač

Tajna je u pjenastoj osnovi tijesta i blagom miješanju: jaja umutite dobro, a jabuke dodajte na kraju, nježno. Ovo osigurava da kolač bude mekan, a jabuke zadrže svoju sočnost. Još jedan trik je da jabuke ne gulite previše - kore daju dodatnu aromu i teksturu, piše Ona

