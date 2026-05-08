Najpoznatiji politički mačak: Ispratio mnoge premijere, a za njega zamjene nema

Ovaj mačak živi u sjedištu premijera i mnogi bi pozavidjeli njegovom raskošnom životu, posebno mačke. Privilegovan, ali poseban. Dok su se premijeri mijenjali, Leri je ostajao, za njega očigledno, dostojne zamjene nema.

Leri je na dužnosti od 2011. godine i nadživio je mnoge premijere, tačnije, mnogi su se smijenili, ali njegovih devet života ga još uvijek nisu izdali. Za vrijeme svog petnaestogodišnjeg mandata, Leri je ispratio čak 6 premijera i danas vedri i oblači u premijerskom kabinetu.

Zbog jednog video snimka, postao je poznat kao najpopularniji politički mačak na svijetu. On ima čak i svoj zvanični Instagram nalog.

Leri je rođen kao mačka lutalica oko januara 2007. godine, a kasnije je došao u vlasništvo doma za pse i mačke Batersi. 2011. godine ga je usvojilo osoblje Dauning strita, prvobitno namijenjeno da bude kućni ljubimac za Kameronovu djecu. Izvori iz Dauning strita su ga opisali kao „dobrog lovca“ i kao nekoga ko ima „visok instinkt za jurenje i lovački instinkt“.

Godine 2012, dom Batersi je saopštio da je Larijev publicitet rezultirao povećanjem usvajanja mačaka za 15%.

Ubrzo nakon što je primljen u Dauning strit, u štampi je kružila priča u kojoj se tvrdilo da je Lari izgubljena mačka i da je prvobitni vlasnik započeo kampanju da ga pronađe. Kasnije se ispostavilo da je to bila prevara i da ni vlasnik ni kampanja nisu postojali

U svojoj zvaničnoj ulozi, Leri je zadužen za držanje populacije glodara pod kontrolom u Broju 10, iako su mišljenja često bila podijeljena o tome koliko je uspješan u tome.

Ovaj posao ima dugu istoriju, a različite mačke su obavljale tu dužnost još od dvadesetih godina prošlog vijeka, dok zapisi o mačkama u državnim zgradama postoje još iz vremena kralja Henrija VIII, pisao je Bi Bi Si.

Sa njim su se fotografisale mnoge svjetske face, među kojima se našao i bivši američki predsjednik Barak Obama.

Leri i Obama

Leri je svojim životom i popularnošću uspio bar na kratko da nas dovede u razmišljanje da život jedne mačke i nije tako loš, ukoliko imate malo sreće...