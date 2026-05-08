Kreće isplata penzije za april

08.05.2026 10:33

Fond PIO obavještava korisnike da isplata penzije za april počinje danas, 8. maja 2026. godine.

Isplatom penzije za april obuhvaćeno je ukupno 294.541 korisnika prava, od čega je 236.314 u Republici Srpskoj, a van Republike Srpske 58.227 korisnika prava.

Za isplatu penzije za april potrebno je 177,95 miliona KM u neto iznosu, odnosno 180,08 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 697,36 KM i čini 42,42% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 698,89 KM i čini 42,51% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za april iznosi 1.051,94 KM, što čini 63,98% od prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najviše penzije za april u Republici Srpskoj je 3.776,10 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2026. godine, iznosio je 153,36 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za april čine starosne penzije sa 64,69%, porodične sa 23,56%, invalidske sa 11,70% i ostala prava sa 0,05%.

