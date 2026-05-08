Kreće isplata penzije za april

Fond PIO obavještava korisnike da isplata penzije za april počinje danas, 8. maja 2026. godine.

Isplatom penzije za april obuhvaćeno je ukupno 294.541 korisnika prava, od čega je 236.314 u Republici Srpskoj, a van Republike Srpske 58.227 korisnika prava.

Za isplatu penzije za april potrebno je 177,95 miliona KM u neto iznosu, odnosno 180,08 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 697,36 KM i čini 42,42% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 698,89 KM i čini 42,51% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za april iznosi 1.051,94 KM, što čini 63,98% od prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najviše penzije za april u Republici Srpskoj je 3.776,10 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2026. godine, iznosio je 153,36 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za april čine starosne penzije sa 64,69%, porodične sa 23,56%, invalidske sa 11,70% i ostala prava sa 0,05%.