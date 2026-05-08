Donald Tramp: Primirje ostaje

ATV
08.05.2026 10:09

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je novinarima da primirje između SAD i Irana ostaje na snazi, umanjujući značaj najnovije razmene vatre između američkih i iranskih snaga u Hormuškom moreuzu.

Tramp na mreži Truth Social napisao da su tri američka razarača svetske klase prošla, veoma uspješno, kroz Hormuški moreuz, pod vatrom.

“Nije pričinjena nikakva šteta tim razaračima, ali je velika šteta nanijeta iranskim napadačima. Oni su potpuno uništeni zajedno sa brojnim malim brodovima, koji se koriste kao zamjena za njihovu u potpunosti obezglavljenu mornaricu", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Kako je naveo, ti iranski brodovi su "otišli na dno mora, brzo i efikasno".

"Rakete su ispaljene na naše razarače i lako su oborene. Isto tako, došli su dronovi, i spaljeni su dok su još bili u vazduhu. Pali su tako lijepo u okean, kao kad leptir pada u svoj grob", dodao je Tramp.

Kako je istakao, normalna zemlja bi dozvolila tim razaračima da prođu, ali "Iran nije normalna zemlja".

"Njih predvode ludaci, i kad bi imali priliku da upotrebe nuklearno oružje, uradili bi to, bez dileme - ali nikada neće imati takvu priliku i, baš kao što smo ih nokautirali danas ponovo, nokautiraćemo ih još jače, i još silovitije, u budućnosti, ako ne potpišu dogovor, i to brzo!", napisao je Tramp.

Prema njegovim riječima, tri američka razarača, sa svojom "divnom posadom", sada će se ponovo pridružiti američkoj pomorskoj blokadi, koja, kako navodi, zaista predstavlja "čelični zid".

Nejasno je ko je prvi protekle noći otvorio vatru u Ormuskom moreuzu.

Iz američke Centralne komande (CENTCOM) je saopšteno da je američka vojska izvela uzvratne udare na Iran, i to na lokacije za koje je navela da su odgovorne za napade na američke snage u okviru "neisprovociranih neprijateljstava Teherana".

S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile primirje, tako što je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom moreuzu i napala civilna područja Irana.

Prethodno su mediji prenijeli da su brodovi američke mornarice pokrenuli napad na jedan iranski tanker u Ormuskom moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa.

Foks njuz je nakon toga javio da su američke snage pokrenule napade na iranske luke Kešm i Bandar Abas, pri čemu su američki zvaničnici istakli da nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti okončanju prekida vatre.

Do ovih napada je, prenosi Foks njuz, došlo nakon što je Iran pre dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku Fudžejra u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, što je "izazvalo bijes među zemljama Zaliva".

(Rojters, Foks njuz)

