Put Ostroga pješice krenulo 20 vjernika

ATV
08.05.2026 09:58

Foto: Srna

Iz porte hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Višegradu jutros je ka manastiru Ostrog pješice krenulo 20 hodočasnika koji bi u ostrošku svetinju trebli da stigu uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog.

Ovo prvo pješačko hodočašće iz Višegrada ka jednom od najvećih pravoslavnih svetinja organizuje novoosnovano višegradsko Svetosavsko hodočasničko udruženje "Vraćam se, Jerusalime".

Član Udruženja Mladen Pecikoza rekao je novinarima da ovogodišnje pokloničko putovanje ima posebnu simboliku, jer se organizuje u godini kada višegradski hram obilježava 140 godina postojanja.

Organizatori navode da ruta nije laka, ali ističu da su vjera, dobra priprema i iskustvo pojedinih učesnika važan oslonac tokom puta.

Među hodočasnicima je i Dijana Čarapić, kojoj je ovo prvo pješačko hodočašće do Ostroga.

"Imala sam želju da krenem još prošle godine, ali sam se plašila. Kada sam čula da se ove godine polazi direktno iz Višegrada, odlučila sam da budem dio ovog putovanja", rekla je Čarapićeva.

Dolazak hodočasnika u manastir Ostrog očekuje se za četiri dana

