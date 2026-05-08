Voliš prirodu i trčanje: Bišina Trejl te čeka!

Planinsko trčanje pored zanimljivosti u posljednje vrijeme doživljava ekspanziju u odnosu na maraton ili polumaraton. Trejl trka po privi put organizuje se u blizini opštine Šekovići pod nazivom Bišina Trejl.

"Što se tiče mape i staze Bišina Trejla, radi se jednoj netaknutoj prirodi u Šekovićima. Mogu slobodno da kažem da Bišina trenutno veliki potencijal ima kako u turizmu tako i u sportskim događajima i manifestacijama, iz tog svega je nastala ideja da se organizuje Bišina Trejl, tj. planinska trka", rekao je Petar Vlačić, predsjednik SO Šekovići i organizator trke.

Mjesta ima kako za profesionalne sportiste tako i za amatere koje trčanje žele da dožive kroz prirodu, kaže Vlačić.

Kako trka izgleda

"Što se tiče prepreka i samog načina trčanja radi se o suvom trčanju tj. trejl trčanju. U ovom slučaju nema prepreka. Imamo tri staze koje idu od najmanje od šest kilometara, srednja staza je dužine jedanaest kilometara i najduža staza iznosi sedamnaest kilometara", kaže organizator.

Bišina predstavlja zdrav način života kao i očuvanje životne sredine. S obzirom na brzinu u kojoj živimo i radimo, svima je potreban odmor, a Bišina je prava prilika za to,pojašnjava Vlačić.

Planovi za Bišinu

"U prethodnom periodu smo odradili jedno parcelisanje određenih parcela, gdje je plan da napravimo vikend naselje koje će sutra u nekoj bližoj budućnosti biti ponuđeno ljudima koji su zainteresovani da na tom predjelu visoravni prave vikendica, a opština će imati zadatak i dužnost da obezbijedi određeni sadržaj i vodu turizma", navodi Vlačić.

Planinsko trčanje pored zanimljivosti u posljednje vrijeme doživljava ekspanziju u odnosu na maraton ili polumaraton, zaključuje Vlačić.

Datum održavanja trke je 18. jul, a prijaviti se možete na društvenim mrežama Bišina Trejla.