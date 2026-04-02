Evo koja opština u Srpskoj nudi 36.000 KM za povratak u rodni kraj

Na sjednici Skupštine opštine Šekovići usvojen je jedan od najznačajnijih pravilnika koji se odnosi na subvencionisanje povratka u tu lokalnu zajednicu.

"Riječ je o Pravilniku o dodjeli subvencija za podršku povratku porodica na područje opštine Šekovići.

Obezbijeđena je podrška od 1.500 KM mjesečno u trajanju od dvije godine (ukupno 36.000 KM), a da bi se stvorilo pravo na ovu pomoć potrebno je samo da se građani vrate u opštinu u kojoj su odrasli", objavio je načelnik Šekovića Miladin Lazić.

Uskoro konkurs

Naveo je da uskoro raspisuju konkurs, a realizacija pravilnika počinje od septembra.

Pravilnikom je definisano i ko sve može podnijeti zahtjev za subvencije, a jedan od uslova je i da imaju važeću ličnu kartu izdatu od Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske stanice Šekovići najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva.

Broj stanovnika

Prema poslednjim podacima popisa iz 2013. godine opština Šekovići broji 1.322 stanovnika.

Na mjere za kojim se posegla opština Šekovići trebale bi da se ugledaju i ostale lokalne zajednice koje broje sve manje stanovnika, a u pojedinim taj broj ne doseže ni do 1.000, prenosi Glas.