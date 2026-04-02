Oglasio se otac djevojčice koja je napala drugu djevojčicu u banjalučkoj školi

Tim povodom oglasio se N.S. iz Banjaluke, otac djevojčice koja je pretukla drugo dijete.

"Kao roditelj maloljetnog djeteta koje je raspeto u medijima, a posljedično i u javnosti, zbog fizičkog nasilja nad drugom djevojčicom uzrokovanih ogavnim i netačnim kvalifikacijama na račun njene majke i nje same, za koje još nismo utvrdili od koga su potekle, a i ne želimo, jer to je neće amnestirati od krivice za nedopustivo ponašanje, želim da dam sljedeću izjavu: Naša djeca su prepuštena na staranje ustanovi u kojoj su zakonski obavezni da provedu veći dio dana", rekao je otac za "BL portal".

"Tim istim ustanovama, tačnije školama, je oduzet atribut vaspitna, a ostavljen obrazovna. Vidimo posljedice! Naša djeca često provode više vremena u školi nego sa roditeljima, bez vaspitnog nadzora i staranja. I onda nam djeca budu ili nasilnici ili žrtve nasilja, a moje dijete je, nažalost, bilo i žrtva, a sada je, što je za još veće žaljenje, na svoj nezreo i dječiji način odlučilo da dijeli pravdu. Kao otac, (a dobar otac, pogotovu čovjek koji se vodi hrišćanskom etikom, ne može voljeti samo svoje dijete, već svu djecu), želim ovim putem da apelujem da, kao što sam se i ja uzdržao da dijelim pravdu tuđoj djeci, ostavite moju djevojčicu da u miru izdržava zakonske sankcije koje su već svom silinom obrušile na nju, da prestanete da je linčujete i i potpaljujete lomače po gradskim trgovima i da problem pokušamo da riješimo suštinski. Gospođa iz Ministarstva prosvjete, koja je tako vatreno izjavila da je moja djevojčica izbačena iz dvije škole, ili živi u paralelnom Univerzumu, ili se nije potrudila da prošeta do dvije škole iz kojih je premještena na inicijativu nas roditelja i da sazna validnu informaciju. O razlozima premještanja iz dvije škole neću elaborirati, samo želim da skrenem pažnju da je imala primjerno vladanje", dodao je on.

Kako kaže, ne želi nijednom roditelju da mu dijete bude maltretirano, niti želi bilo kome da prolazi kroz ovo, kroz šta prolazi njegova porodica.

"A nekim medijima neka je na savjesti ova hajka. Hoćemo li svako dijete koje se potuče u školi da proglasimo kriminalcem, ne ulazeći u razloge koji su ga naveli i ne stupiti u kontakt sa roditeljima? Ispada, iz čista mira, ničim izazvana, djevojčica odluči da tuče drugu djevojčicu? Znači niži oblik ljudskog bića? To što dehumanizujete nas roditelje, neka bude. Imamo dovoljno godina da to možemo da podnesemo. Ali šta radite sa djetetom? Šta vi, ljudi, radite sa našom djecom? Ne valjaju vam sveštenici? Ne valjaju vam doktori? Ne valjaju vam policajci? Sudije? Šumari? Učitelji? Sad malo da opletemo i po djeci? Najprije onoj koja se potuku u školi. Ko je sljedeći? Po njenom bratu koji je primjeran i odličan učenik? Po dvoje takođe primjerne, nebiološke djece, koje smo odgajili? Imate li vi djecu? Jeste li se zapitali kako je djevojčici koja je izvukla deblji kraj? I njeno ime i prezime zna cijeli grad! Na stranu moje dijete, nemate milosti ni za drugo. A stid, stid je rudiment, treba se stidjeti stida? Ja se ne stidim da priznam da se stidim. Zbog onoga što je moje dijete uradilo. Oprostićete, stidim se i vas”, napisao je ovaj zabrinuti otac.