Stanivuković ponovo van ovlaštenja produžio odluku o naplati parkinga

Prvi April jeste, ali šala nije. I ovaj put se za zabavu pobrinuo gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković. Produžio je van ovlaštenja donesenu odluku o produženju naplate parkinga koja je važila do kraja marta.

I tako odlučio da još jednom nezakonito ozakoni naplatu parkinga u gradu u naredna tri mjeseca. I opet objavom u oglasnom dijelu Službenog lista BiH.

"Trenutno je objavljena u Službenom glasniku BiH to nije nikakva tajna, tako je bilo i prošlog puta. Banjaluka ima zakonsku mogućnost kao i bilo koja lokalna zajednica koja naplaćuje parking da ga zaista naplaćuje. Vi znate da su razlozi da se parking navodno ne smije naplaćivati bili političke prirode", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Do sada, iako priču o banjalučkom parkingu ATV radi već mjesecima, nismo bili upućeni da je problem parkinga političke prirode.Poznato je da je Ustavni sud Republike Srpske naplatu parkinga u Banjaluci proglasio neustavnom, jer grad nema pravo da naplaćuje parking. Taj posao mora da obavlja javno komunalno preduzeće ili drugi privredni subjekt. A Ustavni sud će se, po svemu sudeći, ponovo baviti banjalučkim parkingom.

"To ne nešto što ćemo morati intitucionalno uputiti prema Ustavnom sudu i tražiti ocjenu ustavnosti. Jer ona prva tri mjeseca koja je gradonačelnik najavio zaista sam mislio da ne bude uvijek povod za svađu. Pogotovo što se to negd je predstavi da ja imam nešto lično protiv gradonačelnika. Ali sam sada vidio da tu postoji namjera gradonačelnika da nastavlja da zloupotrebljava svoj položaj", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Dok se u banjalučkoj skupštini koplja lome u vezi sa tim kako će se zakonski naplaćivati parking i da li je rješenje osnivanje novog preduzeća ili davanje tog posla ZIBL-u, teret na leđima nose građani. Već vjerovatno sluđeni pitajući sami sebe i druge-treba li platiti parking u Banjaluci.

"Građani danas ne znaju da li trebaju da plaćaju parking ili ne. Oni u suštini ne trebaju da plaćaju parking i taj parking apsolutno se naplaćuje protivzakonito na osnovu samovoljne odluke", rekao je Dragan Lukač, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

"Tu treba da se uključi država, da se uključi inspekcija na nivou države. Jednostavno čovjek je dao oglas u bh Službeni glasnik što je mimo zakona , protiv zakona, čovjek radi šta hoće", rekao je Marinko Umićević, odbornik SNSD-a.

"Ja sam i za ovu odluku nezakonitu, nisam htio građane da pozivam da ne plaćaju. Ja lično sam javno rekao da ne plaćam, zato što ta odluka nije ustavna odnosno nije zakonita. Da jeste ne bi sigurno bila objavljena u Službenom glasniku BiH", kaže Branislav Čerek, odbornik Narodnog fronta-Jelena Trivić.

Od septembra 2024. godine kada je Ustavni sud RS proglasio neustavnom naplatu parkinga , u Banjaluci nikako na zelenu granu. A ni odbornici do dogovora, iako su svjesni da je parking veliki problem i da ovako dalje ne ide.

"Po meni čak i nova odluka da se naplata vrši onako kako je to do sada rađeno , bila bi korisnija i za grad bolja nego da se parking ne naplaćuje", rekao je Igor Mandić, odbornik liste Za pravdu i red.

"Budžet se puni od parkinga u iznosu oko 6 miliona godišnje i neodgovorno je neplaćati parking . S druge strane, zanemarujući taj finansijski aspekt, mi imamo nered u gradu kada se ne plaća parking mi imamo velike probleme", rekao je Dragan Milanović , odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Nije još jasno zašto grad neredu i haosu na parkinzima dodaje i nered u propisima. I bilo bi obećavajuće kada bi odbornici za rješavanje problema sa parkingom u Banjaluci bili složni kao i kada odlučuju o novim poskupljenjima. Ali to možda nekog narednog prvog aprila.