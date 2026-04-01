Gejming za humanost: „Kanter iz bloka 4 na 4“ u subotu na Petrićevcu

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" organizuje turnir „Kanter iz bloka 4 na 4“ koji će se održati u subotu, 4. aprila, u Gaming Zone na Petrićevcu.

Turnir počinje u 12 časova, a kotizacija iznosi 5 KM po osobi. Organizatori su omogućili individualne i grupne prijave, koje traju do 3. aprila, a zainteresovani se mogu prijaviti na broj 066/821-875.

Poseban humanitarni karakter događaja ogleda se u tome što će, pored kotizacije, na svaki prodati artikal Carlsberg i Battery asortimana biti izdvojeno 0,50 KM u humanitarne svrhe.