Kada će početi sanacija klizišta u Banjaluci?

Klizište koje se usljed padavina pojavilo u banjalučkoj mjesnoj zajednici Starčevica biće sanirano poslije stabilizacije vremena, rekao je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dragomir Đukić.
Đukić je izjavio Srni da je građevinska inspekcija posjetila mjesto gdje se pojavilo klizište, te zaključila da bi sanacija trenutno nanijela više štete nego koristi.
Banja Luka
U banjalučkom naselju Starčevica klizište zaprijetilo domaćinstvima
On je naveo da je klizište došlo do garažnog mjesta i da je dva metra od glavne saobraćajnice, odnosno Ulice Koste Jarića.
Đukić, koji je, takođe, posjetio to mjesto, kaže da su bili i predstavnici Civilne zaštite, koji su na raspolaganju porodici koja tu živi.
