Sava raste kod Bijeljine, ali je ispod kote redovne odbrane od poplava

Na području Bijeljine vodostaj Save je u porastu, ali je i dalje ispod kote redovne odbrane od poplava, dok vodostaj Drine stagnira i znatno je ispod kritičnih tačaka, rečeno je u Republičkoj upravi civilne zaštite.

Svi manji bujični vodotokovi - Janja, Gnjica, Lukavac i lokalni kanali na području Bijeljine su u opadanju i u koritima, a putni pravci na području ove lokalne jedinice su prohodni.

Trenutna situacija na području Bijeljine je stabilna i pod stalnim nadzorom iako je oprez i dalje neophodan zbog nivoa Save, navode iz Republičke uprave Civilne zaštite.

Na području Zvornika nema opasnosti od poplava, a sve pritoke Drine - Sapna, Hoča, Zlatica i druge su u stagnaciji i popunjenost u koritima je oko 40 odsto.

Magistralni i lokalni putevi u ovoj regiji su prohodni i nema prijavljenih klizišta.

Voda se povukla sa zaplavljenih putnih pravaca na području Ugljevika, tako da su sada svi putni pravci u ovoj opštini prohodni.

Izvršena je intervencija na čišćenju zapušenog kanala za oborinske vode kako bi se spriječilo oticanje vode na privatne parcele i domaćinstva zaštitila od plavljenja, a u toku dana će se vršiti čišćenje nanosa izazvanih oborinskim vodama.

Na području opštine Srebrenica sve lokalne rijeke - Križevica, Blječavska rijeka, Jadar, Potočarska rijeka, Saška rijeka, Opetska rijeka su u stagnaciji u odnosu na juče i za sada ne prijeti opasnost od njihovog izlivanja i plavljenja priobalnog područja.

Za sada nema prijava o eventualnim klizištima i odronima na području ove opštine, ali su evidentirani problemi u snabdijevanju električnom energijom u mjesnim zajednicama Ratkovići, Brežani, Orahovica i Luke.

U mjesnoj zajednici Luke nema signala mobilne telefonije usljed nestanka električne energije.

Lokalni i nekategorisani putni pravci u brdsko-planinskom dijelu opštine Srebrenica su zbog obilnih snježnih padavina uglavnom neprohodni i u toku je njihovo čišćenje, u skladu sa prioritetima.

Na području opštine Lopare putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja na manjim dionicama zbog vode koja se zadržala na kolovozu.

Snabdijevanje vodom i električnom energijom je uredno, osim u Potrašu i dijelu Završja jer je snijeg oštetio trafo stanicu. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

Nema prijava o eventualnim klizištima i odronima na području ove opštine.

U Osmacima, Bratuncu i Milićima svi magistralni i regionalni putni pravci prohodni su za saobraćaj.

Na području opština Vlasenica i Šekovići magistralni putevi su prohodni, a lokalni nekategorisani putevi su uglavnom prohodni, uz otežano odvijanje saobraćaja.

Na području opštine Šekovići neprohodni su putni pravci prema selima Raševo i Bobari, ali se radi na njihovom pročišćavanju.

Snabdijevanje vodom i strujom je uredno, uz povremene periodične prekide.

Svi vodotokovi na području ovih opština stagniraju u odnosu na jučerašnji dan i za sada nema opasnosti od izlivanja.