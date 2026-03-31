Igor zaklao majku, pa sam pozvao policiju

Jeziv zločin potresao je mirno naselje Rosoman u Sjevernoj Makedoniji, kada je Igor (27), u nedjelju uveče, kako se sumnja, nožem zaklao svoju majku Sijku (54).

Napad se dogodio u njihovoj porodičnoj kući, a Igor je nakon zločina sam pozvao policiju i sačekao da dođu da ga uhapse.

Komšije ovog mirnog naselja prestravljene su nakon zločina, ali kažu da je bilo samo pitanje vremena kada će se nešto dogoditi.

U toj porodičnoj kući su se, kako tvrde, godinama odvijale bučne svađe, a nerijetko su čuli psovke i izgovorene prijetnje koje su ukućani jedni drugima upućivali.

Tvrde da je Igor prije tri godine kuću čak i zapalio, međutim, kada je majci zadao kobni udarac nožem u vrat, niko nije čuo ništa.

Sumnja se da se zločin dogodio u nedjelju uveče ili u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima. Da se nešto događa, mještani su shvatili tek kada su ugledali policiju.

Porodica je policiji odranije poznata. Prema navodima izvora makedonskih medija, Igorov otac je još u avgustu 2023. godine Igora prijavljivao za nasilje prema njemu i supruzi. Policija je navodno odmah reagovala, a otac je već narednog dana povukao prijavu.

Ubrzo potom je Igor odveden na liječenje u psihijatrijsku bolnicu u Kavadarcima po nalogu vlasti, ali je, kako tvrde komšije, posredovanjem uticajnog rođaka pušten sa liječenja i vraćen kući.

Policija je u ponedjeljak do kasnih poslijepodnevnih sati obavljala uviđaj. Tijelo ubijene žene preneseno je na obdukciju, a policija sada pokušava da utvrdi šta je tačno prethodilo jezivom zločinu, prenosi Telegraf.