Hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na orkanske udare vetra

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske najavio je za utorak crveni meteoalarm za Velebitski kanal, a za srijedu za riječku i splitsku regiju, Velebitski kanal, kao i za Kvarner i Kvarnerić, kada se očekuju orkanski udari vjetra i do 120 kilometara na sat.

Crveni meteoalarm oglašen je za Velebitski kanal zbog olujne i na udare orkanske bure, dok je za Kvarner i Kvarnerić na snazi narandžasto upozorenje.

I za riječku regiju je na snazi narandžasto upozorenje na vjetar, očekuju se mestimično olujni, a u drugom dijelu dana i orkanski udari bure, osobito podno Velebita, s udarima većim od 100 kilometara na sat.

Žuto upozorenje, vrijeme koje je potencijalno opasno na vjetar odnosi se na zagrebačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Očekuju se mjestimice olujni udari sjeveroistočnog vetra, s najjačim udarima većim od 65 kilometara na sat.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih letećih krhotina te su mogući manji, lokalni prekidi aktivnosti na otvorenom.

U srijedu je najviši nivo, crveno upozorenje na vjetar, aktivno za riječku i splitsku regiju, Velebitski kanal te za Kvarner i Kvarnerić.

Na području riječke regije očekuje se olujna bura, mestimično s orkanskim udarima, posebno podno Velebita, s najjačim udarima većim od 120 kilometara na sat.

U splitskoj regiji očekuju se mestimice olujni i lokalno orkanski udari bure, s najjačim udarima između 90 i 130 kilometara na sat.

Građani se pozivaju da preduzmu mjere samozaštite jer postoji ozbiljan rizik za ličnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina. Očekuju se i rasprostranjena oštećenja objekata, kao i prekidi u prometu te opskrbi energijom.

(Tanjug)