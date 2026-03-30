Haos u Puli: Mačetom razbijao auta, oštetio i kuću

30.03.2026 13:43

Мачета
Osam privatnih vozila i jednu kuću oštetio je mačetom 43-godišnji Zagrepčanin na području Pule te je protiv njega, nakon što je uhapšen, podnesena kaznena prijava, saopštila je istarska policija.

Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio devet kaznenih djela oštećenja tuđe stvari.

Muškarca sumnjiče da je u noći s 24. na 25. marta u ulici 43. Istarske divizije mačetom oštetio šest automobila. Na nekim je razbio vjetrobranska stakla, dok je na drugima razbio svjetla ili oštetio karoseriju automobila. Na taj način oštetio je šestero hrvatskih državljana u dobi od 42 do 50 godina, dok je 46-godišnjoj vlasnici, osim automobila, razbio i staklo na ulaznim vratima porodične kuće.

Republika Srpska

Šobot: Licemjerno da o platama pričaju oni koji su mogli da o tim platama odlučuju

Osumnjičeni je još dva automobila oštetio u Mutvoranskoj ulici tako što je razbio vjetrobranska stakla, čime je oštetio dvoje vlasnika u dobi od 33 i 37 godina. Ukupna materijalna šteta koja je nastala vlasnicima procjenjuje se na više hiljada evra.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, danas u jutarnjim satima, osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koja se dostavlja nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Dnevnik.hr.

