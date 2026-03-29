Tragičan sudar: Vatrogasci izvlačili tijelo iz smrvljenog auta

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putnom pravcu Kamenari - Kotor, u mjestu Verige.

U udesu koji se dogodio nešto prije 12 sati učestvovalo je jedno putničko i jedno teretno vozilo, prenosi "Srna".

Policija je na licu mjesta i u toku je uviđaj koji će pokazati kako je došlo do nesreće.

Zbog siline udara oštećenja na vozilu su bila velika, pa je u izvlačenju stradalog bila potrebna i intervencija Službe zaštite i spašavanja, a u toj akciji učestvovali su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Perasta.

Komandir Službe Zlatko Ćirović je kazao da su uputili na mjesto nesreće šest vatrogasaca sa dva vozila.