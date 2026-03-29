Tragičan sudar: Vatrogasci izvlačili tijelo iz smrvljenog auta

29.03.2026

17:21

Несрећа у Црној Гори
Foto: Služba zaštite i spasavanja

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putnom pravcu Kamenari - Kotor, u mjestu Verige.

U udesu koji se dogodio nešto prije 12 sati učestvovalo je jedno putničko i jedno teretno vozilo, prenosi "Srna".

Policija je na licu mjesta i u toku je uviđaj koji će pokazati kako je došlo do nesreće.

Нови удес на брзом путу

Hronika

Novi udes na mjestu gdje je juče stradao mladić iz Banjaluke

Zbog siline udara oštećenja na vozilu su bila velika, pa je u izvlačenju stradalog bila potrebna i intervencija Službe zaštite i spašavanja, a u toj akciji učestvovali su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Perasta.

Komandir Službe Zlatko Ćirović je kazao da su uputili na mjesto nesreće šest vatrogasaca sa dva vozila.

Komentari (0)
Više iz rubrike

Ковић: Забрана уласка у Хрватску не може сакрити истину о страдању Срба

Region

Ković: Zabrana ulaska u Hrvatsku ne može sakriti istinu o stradanju Srba

4 h

1
Тужила послодавца јер је неко угасио свјетло у ходнику, добила 14.000 евра

Region

Tužila poslodavca jer je neko ugasio svjetlo u hodniku, dobila 14.000 evra

6 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Zagrepčanima upućen apel da ne izlaze iz kuće

1 d

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tragedija na auto-putu: Vozač poginuo prilikom udara u ogradu, više povrijeđenih

1 d

0

Vojska dobila naređenje - širi se rat

Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzom putu

Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

Mladi između diplome i zaposlenja

Sve češći povratak penzionera na tržište rada

