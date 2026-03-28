Zagrepčanima upućen apel da ne izlaze iz kuće

Od početka jakog nevremena koje je juče zahvatilo glavni grad Hrvatske, zagrebački vatrogasci imali su ukupno 845 intervencija, objavila je Vatrogasna stanica Zagreb.

Oko 70 odsto intervencija odnosilo se na uklanjanje stabala, 25 odsto na uklanjanje dijelova građevinskih objekata, dok je preostali dio obuhvatio "uobičajene" požare i tehničke intervencije, prenosi Indeks.

Uprkos velikom broju intervencija, vatrogasci i dalje primaju veliki broj poziva.

"Molimo za razumijevanje prirode vatrogasnog posla, intervenišemo onde gde je najpotrebnije, sa naglaskom na saobraćajnice, javne objekte i spasavanja," poručili su iz vatrogasne stanice Zagreb.

Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je juče gotovo cijelu Hrvatsku.

U Zagrebu su oštećeni brojni objekti, nekoliko osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teže, izjavio je u petak gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

U nevremenu je stradalo 40 osnovnih i srednjih škola, kao i 24 vrtića, a nastava je juče otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog bezbjednosti učenika, saopštio je Tomašević.

Građanima je upućen apel da ne izlaze iz kuće.

Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) saopštio je da su tokom nevremena u Zagrebu zabilježeni orkanski udari vetra koji premašuju brzinu od 115 kilometara na sat, što očekuje jednom u periodu dužem od 100 godina.