Tragedija na auto-putu: Vozač poginuo prilikom udara u ogradu, više povrijeđenih

ATV

28.03.2026

13:55

Foto: MUP Hrvatske

Teška saobraćajna situacija zabilježena je tokom noći na autocesti A3 u Hrvatskoj, gdje je jedno vozilo sletjelo s puta i udarilo u zaštitnu ogradu.

Nesreća se dogodila oko 2:30 sati na dionici između Kosnice i čvora Zagreb istok.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković uputio poruku Džeki i BiH

U vozilu marke Volksvagen Tiguan nalazilo se više osoba, a najteže posljedice pretrpio je vozač koji je preminuo na mjestu događaja. Četiri putnika zadobila su povrede i pružena im je medicinska pomoć.

Nadležne službe trenutno ne kvalifikuju ovaj slučaj kao klasičnu saobraćajnu nesreću, već ga vode kao događaj u saobraćaju, dok se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Ruža

Kultura

Preminuo čuveni glumac: Poznat po ulogama u Top Ganu i Povratku u budućnost

Kako bi rasvijetlili šta se tačno dogodilo, policija je uputila apel građanima i eventualnim svjedocima da se jave i pomognu u prikupljanju dodatnih informacija koje bi mogle biti ključne za istragu, prenosi Crna-Hronika.

Pročitajte više

Društvo

Timovi Civilne zaštite u pripravnosti

2 h

0
Милан Станковић

Scena

Otac Milana Stankovića ubio čovjeka

3 h

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Savjeti

Koliko ljuski od luka je potrebno za najljepšu boju vaskršnjih jaja?

2 h

0
Gradovi i opštine

Rast vodostaja na području Broda

3 h

0

Više iz rubrike

Region

Prikolica kamiona se prevrnula od silovitog udara vjetra

4 h

0
Region

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

4 h

0
Region

Američki nosač aviona uplovio u luku blizu BiH

5 h

0
Region

Tragedija u komšiluku: Požar odnio dva života

6 h

0

16

31

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

16

29

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

16

20

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

16

17

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

16

07

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

