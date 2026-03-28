Tragedija na auto-putu: Vozač poginuo prilikom udara u ogradu, više povrijeđenih

Teška saobraćajna situacija zabilježena je tokom noći na autocesti A3 u Hrvatskoj, gdje je jedno vozilo sletjelo s puta i udarilo u zaštitnu ogradu.

Nesreća se dogodila oko 2:30 sati na dionici između Kosnice i čvora Zagreb istok.

Tenis Đoković uputio poruku Džeki i BiH

U vozilu marke Volksvagen Tiguan nalazilo se više osoba, a najteže posljedice pretrpio je vozač koji je preminuo na mjestu događaja. Četiri putnika zadobila su povrede i pružena im je medicinska pomoć.

Nadležne službe trenutno ne kvalifikuju ovaj slučaj kao klasičnu saobraćajnu nesreću, već ga vode kao događaj u saobraćaju, dok se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Kultura Preminuo čuveni glumac: Poznat po ulogama u Top Ganu i Povratku u budućnost

Kako bi rasvijetlili šta se tačno dogodilo, policija je uputila apel građanima i eventualnim svjedocima da se jave i pomognu u prikupljanju dodatnih informacija koje bi mogle biti ključne za istragu, prenosi Crna-Hronika.