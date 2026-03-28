Rast vodostaja na području Broda

U Republici Srpskoj i danas je zabilježen rast vodostaja sa tendencijom daljeg rasta s obzirom na to da je najavljen nastavak padavina, saopšteno je iz "Voda Srpske".

Nešto znatniji porast vodostaja bilježi se na rijeci Ukrini i kanalu Sava-Ukrina na području Broda.

Kao i prethodnih dana, i dalje važi posebno upozorenje za slivove Une i Sane, gdje se već u noći između petka i subote iz korita izlilo nekoliko bujičnih vodotokova, a ne postoje izgrađeni odbrambeni objekti.

Radovi na realizaciji hitnih mjera zaštite od poplava u Prijedoru, koji su započeti prošle godine i dalje su u toku, pa trenutne obilne padavine i rast vodostaja otežavaju situaciju na tom području.

Izlivanje nekoliko manjih bujičnih vodotokova zabilježeno je i u drugim dijelovima Republike Srpske.

Na Sani i Uni, kao i na drugim većim vodotokovima u Republici Srpskoj, vodostaji su takođe u porastu, ali još znatno ispod kota redovne odbrane od poplava.

S obzirom na to da je najavljen nastavak obilnih padavina i u narednim danima, neophodan je oprez u svim dijelovima Republike Srpske, posebno u zonama bujičnih vodotokova, napominju iz "Voda Srpske".

Stručni timovi Javne ustanove "Vode Srpske" prisutni su na terenu i u saradnji sa drugim nadležnim službama preduzimaju neophodne mjere.