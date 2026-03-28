Delegacija Dume poslije posjete Vašingtonu: Slažemo se sa Amerikancima

28.03.2026

12:59

Делегација Думе послије посјете Вашингтону: Слажемо се са Американцима
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Ruski parlamentarci konstatovali su pozitivnu ocjenu američkog državnog sekretara Marka Rubija o njihovoj posjeti Vašingtonu i slažu se da se dijalog mora održavati, rekao je šef ruske delegacije, zamenik predsednika Odbora za međunarodna pitanja Vjačeslav Nikonov.

- Konstatovali smo reakciju američkog državnog sekretara koji je interparlamentarne kontakte Rusije i SAD ocenio pozitivno i dodao da se dijalog između dve zemlje mora održavati. Zaista, dijalog se mora održavati - rekao je Nikonov novinarima na kraju posete Vašingtonu.

On je ocijenio da uzvratna posjeta američke delegacije može biti realizovana uskoro i dodao da bi to moglo da doprinese organizaciji novog sastanka lidera dvije zemlje.

Podsjetimo, Rubio je rekao da je Vašingtonu važno da održava kanale komunikacije sa Moskvom, jer Rusija ostaje moćna nuklearna sila, prenosi Sputnjik.

On je naglasio da je za države koje posjeduju nuklearno oružje važno da održavaju određeni nivo međuvladine i diplomatske komunikacije.

