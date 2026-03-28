Sveštenik otkrio u čemu žene najviše griješe prilikom pričešća

28.03.2026

12:34

Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

Od četvrte nedjelje Vaskršnjeg posta vjernici mogu da se pričeste više puta nedjeljno, ukoliko to, naravno, žele. Mnoge žene dolaze na liturgiju i pričest sa maramom preko glave, iako je van crkve ne nose. Otac Predrag Popović prokomentarisao je koje greške pravimo kad odlazimo u crkvu i da li je nošenje marame samo u crkvi licemerje ili gest poštovanja.

Na bogosluženjima u crkvi većina žena nosi marame, kako bi sakrile kosu i poštovale nepisano pravilo da u crkvu ne smiju da uđu nepokrivene glave. Takođe, kad dolaze na pričešće uvijek oblače dugu suknju ili haljinu. Otac Predrag Popović prokomentarisao je da li mu je važno kako se vjernici oblače kad dolaze u crkvu.

"Ja nikad nisam imao problema sa tim da li neko nosi maramu ili ne, da li nosi dugu suknju ili ne, ali mi je smetalo što nosite karmin kad se pričešćujete. Na kašičici ostaje karmin, a onda se drugi iza vas pričešćuju tom istom kašičicom", kaže otac Peđa.

On podseća da bi prilikom svakog odlaska na sveto mjesto, bilo da vjernici idu na pričešće ili ne, trebalo da budu svečanije odjeveni. Pravilo se ne odnosi samo na žene, već i na muškarce.

"Druga stvar koja mi smeta jeste kad ljudi dolaze na pričešće, a boje se zaraze, pa sa kašičice zubima skidaju pričešće. Pričešću treba pristupiti na taj način da svi mislimo da nismo dostojni pričešća", ističe otac Peđa, prenosi Žena Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

