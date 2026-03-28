Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

Autor:ATV
28.03.2026
11:57
Komentari:0
Saobraćaj je zabranjen za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Orašje i Brod pojačan je intenzitet saobraćaja i duga su čekanja u oba smjera.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
