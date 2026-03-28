Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

Saobraćaj je zabranjen za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Orašje i Brod pojačan je intenzitet saobraćaja i duga su čekanja u oba smjera.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.