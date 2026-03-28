I danas padavine - negdje snijeg, negdje kiša

28.03.2026
U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje oblačno vrijeme sa obilnijim padavinama u većini krajeva, dok će u Hercegovini uglavnom biti suvo.
U nižim predjelima padaće kiša i susnježica, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje snijeg.
Tokom jutra padavine će biti intenzivnije širom zemlje, a u nastavku dana će postepeno slabiti, prvo na sjeveru i krajnjem zapadu, dok će se na istoku zadržati jače padavine uz porast snježnog pokrivača.
Duvaće umjeren do jak vjetar, na sjeveru i sjeverozapadu uz olujne udare sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha od nula do šest stepeni Celzijusovih, u višim predjelima do minus četiri, dok će maksimalna iznositi od jedan stepen na istoku i jugozapadu do devet na sjeveru, na jugu do 14, a u višim predjelima do minus dva stepena Celzijusova.
