Snijeg ugasio struju za 50.000 građana BiH

ATV

27.03.2026

23:39

Снијег угасио струју за 50.000 грађана БиХ

Zbog intenzivnih snježnih padavina i ozbiljnih oštećenja elektroenergetske infrastrukture, oko 50.000 korisnika u Unsko-sanskom kantonu ostalo je bez napajanja električnom energijom, a najteža je situacija u Bihaću i Cazinu.

Velika količina mokrog i teškog snijega dovela je do ekstremnog opterećenja elektroenergetske infrastrukture, što je uzrokovalo mehanička oštećenja i kvarove na prenosnim i distributivnim dalekovodima.

Pucanje stubova i kvarovi na dalekovodima

Iz Podružnice "Elektrodistribucije" Bihać navode da je usljed težine snijega došlo do pucanja betonskih i željeznih stubova, što dodatno ilustruje razmjere štete na mreži. Kvarove je uzrokovalo i padanje drveća i grana na vodove, prenosi Srna.

Napominju da su Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša trenutno bez napajanja električnom energijom zbog kvarova na elektroprenosnoj mreži koja nije u direktnoj nadležnosti "Elektroprivrede BiH".

Napajanje dijela Bihaća je djelimično stabilizovano.

Na terenu je 26 ekipa koje neprekidno rade na sanaciji kvarova i uspostavljanju napajanja, a prioritet je otklanjanje problema na glavnim dalekovodima i u najugroženijim područjima.

Procjenjuje se da će najveći broj kvarova na distributivnoj mreži biti saniran večeras, a da će dio radova biti nastavljen i sutra. "

