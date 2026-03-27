Obline padavine i talas zahlađenja: Do kada će trajati vremenske nepogode?

ATV

27.03.2026

20:48

Облине падавине и талас захлађења: До када ће трајати временске непогоде?
Obilne snježne padavine i novi talas zahlađenja u proteklom periodu su stvorile velike probleme širom zemlje, a posebno u višim planinskim predjelima.

Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija usporeno. Iz Puteva Republike Srpske istakli su da zimska služba djeluje do 15. marta, ali da su unaprijed bili pripremljeni na sve okolnosti te da je njihova služba danas na svim putevima.

"Svima je poznato da planom zimske službe, zimske službe djeluju do 15. marta. Međutim mi smo preventivno, usljed najavljenih snježnih padavina, opet napakovali svoje kamione sa grtalicama, i evo danas oni se nalaze u prvom stepenu pripravnosti", kaže Srđan Jolić, rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske".

Posebnu pažnju su skrenuli svim vozačima na putevima zapadnog dijela Republike Srpske, koji se kreću prema opštinama Kneževo i Mrkonjić grad. Iz "Romanija puteva" kažu da su ekipe na terenu sa kompletnom mehanizacijom i da su svi putevi u Sarajevsko-romanijskoj regiji prohodni.

"U Banjalučkom naselju Ada ogromne vodene površine prave velike probleme mještanima tog naselja, koji ističu da su bezuspješno pokušavali dobiti Odjeljenje za inspekcijske poslove u nadležnosti Gradske uprave. U Banjaluci je jutros od težine snijega palo i drvo koje je oštetilo dva automobila", kaže Nikolina Čvoro, zamjenik upravnika redovnog zimskog održavanja "Romanija putevi".

Dok građani nezadovoljni situacijom u gradu tvrde da je lokalna administracija i ovaj put iznenađena. Situacija na magistralnim putevima je pod kontrolom.

Svim građanima i vozačima preporučuje se maksimalan oprez u saobraćaju i prilagođavanje brzine uslovima na putevima. Zimska oprema je i dalje obavezna. Iako su po zakonu zimske gume obavezne do 1. aprila, s obzirom na vremenske uslove, vozači ne bi trebalo da žure sa njihovom zamjenom čak ni kada taj datum prođe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

