"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Blagi rast vodostaja rijeka zabilježen je danas na svim vodomjernim stanicama u Republici Srpskoj, a nadležne službe Javne ustanove "Vode Srpske" su u pripravnosti i prate razvoj situacije na terenu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, nastavak padavina najavljen je i u narednim danima, zbog čega se očekuje i dalji rast vodostaja rijeka, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Posebno upozorenje važi za slivove rijeka Une, Sane i Ukrine, gdje su mogući nagli porasti vodostaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez na tim područjima.