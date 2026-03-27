"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Autor:ATV
27.03.2026
13:14
Komentari:0
Blagi rast vodostaja rijeka zabilježen je danas na svim vodomjernim stanicama u Republici Srpskoj, a nadležne službe Javne ustanove "Vode Srpske" su u pripravnosti i prate razvoj situacije na terenu.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, nastavak padavina najavljen je i u narednim danima, zbog čega se očekuje i dalji rast vodostaja rijeka, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".
Posebno upozorenje važi za slivove rijeka Une, Sane i Ukrine, gdje su mogući nagli porasti vodostaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez na tim područjima.
