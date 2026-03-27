Logo
Large banner

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Autor:

ATV

27.03.2026

13:14

Komentari:

0
Вода ријека
Foto: ATV BL

Blagi rast vodostaja rijeka zabilježen je danas na svim vodomjernim stanicama u Republici Srpskoj, a nadležne službe Javne ustanove "Vode Srpske" su u pripravnosti i prate razvoj situacije na terenu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, nastavak padavina najavljen je i u narednim danima, zbog čega se očekuje i dalji rast vodostaja rijeka, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Posebno upozorenje važi za slivove rijeka Une, Sane i Ukrine, gdje su mogući nagli porasti vodostaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez na tim područjima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner