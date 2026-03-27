Snijeg napravio probleme u Hercegovini: Više sela bez struje

Zbog obilnih snježnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom u više sela širom Hercegovine.

Prema trenutno dostupnim informacijama, bez struje su dijelovi Trebinje ali i opština Bileća, Gacko, Nevesinje i Ljubinje.

U Trebinju su pogođena ljubomirska sela.

Na području Bileće bez električne energije su potrošači sa dalekovoda Vranjska, Podtuhor i Lađevici.

U Gacku su u prekidu dijelovi dalekovoda Vrbica i dio dalekovoda Fojnica.

Na području Nevesinja bez struje su korisnici sa dalekovoda Luka, Rast i dio dalekovoda Kifino Selo.

U Ljubinju problem je evidentiran na području Ograde.

Ekipe nadležnih službi su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, ali otežani vremenski uslovi usporavaju sanaciju.

Iz nadležnih službi navode da se stanje na terenu stalno mijenja, te apeluju na građane za strpljenje i oprez.