Snijeg napravio probleme u Hercegovini: Više sela bez struje

Autor:ATV
27.03.2026
09:50
Zbog obilnih snježnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom u više sela širom Hercegovine.
Prema trenutno dostupnim informacijama, bez struje su dijelovi Trebinje ali i opština Bileća, Gacko, Nevesinje i Ljubinje.
U Trebinju su pogođena ljubomirska sela.
Na području Bileće bez električne energije su potrošači sa dalekovoda Vranjska, Podtuhor i Lađevici.
U Gacku su u prekidu dijelovi dalekovoda Vrbica i dio dalekovoda Fojnica.
Na području Nevesinja bez struje su korisnici sa dalekovoda Luka, Rast i dio dalekovoda Kifino Selo.
U Ljubinju problem je evidentiran na području Ograde.
Ekipe nadležnih službi su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, ali otežani vremenski uslovi usporavaju sanaciju.
Iz nadležnih službi navode da se stanje na terenu stalno mijenja, te apeluju na građane za strpljenje i oprez.
