Snijeg napravio probleme u Hercegovini: Više sela bez struje

Autor:

ATV

27.03.2026

09:50

Снијег у Херцеговини
Foto: Facebook/Screenshot

Zbog obilnih snježnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova, došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom u više sela širom Hercegovine.

Prema trenutno dostupnim informacijama, bez struje su dijelovi Trebinje ali i opština Bileća, Gacko, Nevesinje i Ljubinje.

U Trebinju su pogođena ljubomirska sela.

Na području Bileće bez električne energije su potrošači sa dalekovoda Vranjska, Podtuhor i Lađevici.

U Gacku su u prekidu dijelovi dalekovoda Vrbica i dio dalekovoda Fojnica.

Na području Nevesinja bez struje su korisnici sa dalekovoda Luka, Rast i dio dalekovoda Kifino Selo.

U Ljubinju problem je evidentiran na području Ograde.

Ekipe nadležnih službi su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, ali otežani vremenski uslovi usporavaju sanaciju.

Iz nadležnih službi navode da se stanje na terenu stalno mijenja, te apeluju na građane za strpljenje i oprez.

Pročitajte više

Снијег направио проблем: Три далековода на подручју Новог Града без струје

Gradovi i opštine

Snijeg napravio problem: Tri dalekovoda na području Novog Grada bez struje

53 min

1
снијег

Region

Haos u Sloveniji: Zatvorene škole i vrtići, bez struje više hiljada ljudi

1 h

0
Снијег и јак вјетар изазвали бројне проблеме, отказана и настава

Region

Snijeg i jak vjetar izazvali brojne probleme, otkazana i nastava

1 h

0
Снијег не престаје падати: Ево какво је стање широм Српске

Društvo

Snijeg ne prestaje padati: Evo kakvo je stanje širom Srpske

2 h

1

Više iz rubrike

Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Društvo

Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH": Oglasio se Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

51 min

2
"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

Društvo

"Jevreji u SAD su promovisanje Sarajevska hagade od bošnjačkih političara doživjeli kao ismijavanje"

56 min

1
Радници "Нове Љубије" не одустају од захтјева: Ноћ провели на три локације

Društvo

Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije

1 h

3
Снијег не престаје падати: Ево какво је стање широм Српске

Društvo

Snijeg ne prestaje padati: Evo kakvo je stanje širom Srpske

2 h

1

