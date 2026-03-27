"Jevreji u SAD su promovisanje Sarajevska hagade od bošnjačkih političara doživjeli kao ismijavanje"

Predsjednik Jevrejske opštine Novi Sad Ladislav Trajer izjavio je Srni da je većina jevrejske zajednice u SAD doživjela promovisanje Sarajevska hagade od bošnjačkih političara u Vašingtonu kao nešto sramno i kao događaj koji ismijava jevrejsku istoriju i prisvaja jevrejsku patnju.

Trajer je ukazao da je Milorad Dodik postao miljenik jevrejskog lobija u SAD, te da se sada režim u Sarajevu uplašio jer gubi primarnu podršku Amerike.

"Oni sad pokušavaju da preko Sarajevske hagade naprave nešto i da imaju narativ spolja, kao donijeli su Hagadu, ali tim potezom samo ismijavaju jevrejsku patnju", istakao je Trajer, a prenosi Srna.

On je podsjetio da je Dodik ranije tražio da se Hagada hitno prebaci jevrejskoj državi, gdje joj je i mjesto.

Prema njegovim riječima, Dodik se bori za ono što je Jevrejima i Srbima trenutno u zajedničkom interesu "što nezavisnija Republika Srpska od režima u Sarajevu".

On je naglasio da bi Bošnjaci, da su stvarno toliki prijatelji jevrejskog naroda, privodili i optuživali za antisemitizam njihove zvaničnike koji su imali antisemitske ispade kako u javnosti tako i na društvenim mrežama.

"Mi svi osjećamo kakav ide narativ, svakim danom se mržnja prema Srbima i Jevrejima u BiH povećava na svim nivoima, i vlasti, i u medijima, i na društvenim mrežama", ukazao je Trajer.

Tako da je jasno da bošnjački političari, kaže on, pokušavaju ka spolja da pokažu da su prijatelji jevrejskog naroda, a unutra neće da priznaju da to nije istina.

Trajer je podsjetio da je, dok su se drugi borili za oslobađanje desetina jevrejskih talaca koje je držao Hamas u pojasu Gaze, Zemaljski muzej BiH dao zapaljujući objavu da će prihod od Sarajevske hagade, odnosno od prodaje karata i njenih replika, poslati za pomoć Palestini.

"To saopštenje je, objavljeno sa palestinskom zastavom na memorandumu, uz osudu Izraela "zbog proračunatog hladnokrvnog terora i za genocid", što je, kako ističe Trajer, potpuno kontradiktorno sa ovim što sada rade u Vašingtonu.

"Relikvija koja slavi jevreski praznik - bekstvo u slobodu, korištena je za pružanje moralne i finansijske podrške onima koji su bukvalno držali Jevreje zarobljene pod zemljom i tunelima", ukazao je Trajer.

On je podsjetio da Ambasada Irana u Sarajevu ima više od 400 zaposlenih, kao i da su lideri Republike Srpske više puta upozoravali na teroristički kamp za obuku u Pogorelici korišten za pripremu militanata za napade po Evropi, pa čak i za terorističke napade na SAD 11. septembra 2021. godinu.

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel i politički analitičar Dana Levinson ocijenili su ranije da događaj u zgradi američkog Predstavničkog doma najavljen kao "Kongresni pashalni seder uz Sarajevsku hagadu" nastoji da legitimiše zloupotrebu drevnog jevrejskog religijskog artefakta od muslimanske vlasti u BiH.

Sarajevska hagada je jevrejski rukopisni oslikani kodeks, koji potiče iz srednjovjekovne Španije. Pretpostavlja se da je nastala oko 1350. godine u Barseloni, koja je tada bila u sastavu Aragona, a iz Španije je iznesena još u 15. vijeku.

Važi za jednu najljepših knjiga ove vrste, a u posjedu Zemaljskog muzeja u Sarajevu od 1894. godine. Prije toga pripadala je sarajevskoj jevrejskoj porodici Koen.