Promocija mimo Zemaljskog muzeja: Da li se i šta krije iza Vašingtonskog predstavljanja Sarajevske hagade?

Predstavljanje Sarajevska hagade u Vašington izazvalo je polemike nakon što je Zemaljski muzej saopštio da su ih potpuno zaobišli u organizaciji događaja. Promocija je dobila i političke interpretacije zbog osjetljivog međunarodnog konteksta i rata na Bliskom istoku.

Stizale su i optužbe da je kulturno naslijeđe Jevreja, koje je u vlasništvu BiH, zloupotrijebljeno u političke svrhe.

Sarajevska hagada predstavljena je u Vašingtonu. I tu ne bi bilo ništa sporno, da na saopštenja Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića nisu reagovali iz Zemaljskog muzeja. Predstavljen je istakli su samo njihov faksimil tj. identična kopija hagade koju izrađuju, a ni tu repliku muzej nije direktno ustupio...

"Kada jedna knjiga preživi inkviziciju, holokaustu I agresiju, ona postaje više od rukopisa. Postaje simbol. Simbol solidarnosti među ljudima različitih vjera. Simbol moralne hrabrosti", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Iz Zemaljskog muzeja poručuju da je ovaj događaj trebalo iskoristiti da se američki zvaničnici upoznaju sa problemom finansiranja muzeja, koji nije na državnom budžetu. Sve to je palo u drugi plan...

"Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je vlasnik Sarajevske hagade i dom Sarajevske hagade. To je zaista u najmanju ruku neprimjereno da nas zaobilaze u tom slučaju, odnosno da nemamo apsolutno nikakvih informacija ko, kako, kad i na koji način koristi naše zajedničko naslijeđe u svrhu promocije. Mislim da smo trebali biti prva stepenica koja bi dala tačne informacije i uputstvo na koji način i kako predstaviti Sarajevsku hagadu. Naime, mi imamo postojeću, putujuću izložbu "Tri života Sarajevske hagade" koja je obišla zemlje regije i bila u nekoliko zemalja Evrope", navela je Ana Marić, direktorica Zemaljskog muzeja.

U svjetlu bliskoistočne krize, svrstavanja i biranja strana u sukobu, američka promocija jevrejskog nasljeđa u vlasništvu BiH, različito se tumači... Zašto se baš sada u Vašingtonu predstavlja Sarajevska hagada, jedan od najstarijih oslikanih jevrejskih rukopisnih kodeksa na svijetu, koji potiče iz srednjovjekovne Španije.

"Povodom Pasaha. Naravno, to je savršena prilika. Ne vidim razloga da se od toga pravi politička priča, a još manje vidim razloga da je bilo ko od političara, sada ovo govorim pod navodnicima, zaista trebao pisati, posebno otvoreno pismo muzeju: 'Šta vi mislite o tome?' Muzej treba da se brine o muzeju", poručila je Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja.

Iz Republike Srpske ipak poruke da su Konaković i Bećirović u političke svrhe zloupotrijebili neprocjenjivo kulturno naslijeđe.

"Sve ovo što su uradili prethodnih dana sa hagadom je jeftini spin, jer ukoliko su željeli da se pokažu kao prijatelji jevrejskog naroda i čuvari hagade, oni su trebali da ponude tu knjigu, artefakt neprocjenjive vrijednosti, narodu kojem ona i pripada, a to znači da hagada pripada jevrejskom narodu i samim tim njeno mjesto je u Izraelu ili bar pod zaštitom države Izrael", kazao je Siniša Pepić, analitičar.

Pažnju domaće javnosti zaokupio je i skup u organizaciji prve dame Sjedinjenih Država, na kojem je pored Sare Netanjahu, supruge izraelskog premijera, sjedila I supruga predsjedavajućeg Predsjedništva BIH, Mirela Bećirović. Nizale su se kritike političara i tviteraša, zbog kako kažu pokušaja manipulacije i isjecanja Netanjahuove supruge sa fotografija koje je objavila, prenosi Euronews.