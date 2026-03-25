Šoferska je tuga pregolema – dogovora i dalje nema

Propao je još jedan pokušaj dogovora. Šoferska je tuga pregolema – odgovora i dalje nema.

Sastanak u Gradišci, koji je trebalo da bude početak rješenja za probleme transportnog sektora nije urodio plodom. Razlog?

Nisu se pojavili predstavnici Savjeta ministara ni Vlade Federacije BiH. Jedini sagovornik prevoznicima bila je Vlada Srpske. Razočarani i ogorčeni, kažu i da vremena za čekanje više nemaju

"Mi moramo preduzeti nekakve dalje korake radikalnije da skrenemo pažnju na institucije koje neće sa nama da sarađuju.Ovo je dosta više. Mi nemamo vremena čekati ponedjeljak, utorak srijedu iduće sedmice", rekao je Igor Beben, predsjednik Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske.

Više od hiljadu kamiona spremno je bilo za proteste. Povukli su ručnu i dali šansu razgovoru. Odgovor dobili nisu. Posao i dalje stoji. Vozače vraćaju sa granica, jer ulazak u Šengen zonu više nije siguran.

"Nisam siguran da su ozbiljno shvatili situaciju u kojoj se nalazimo. S’ obzirom da smo prošle sedmice ovdje u Gradišci imali kolonu od 4 kilometra, a danas imamo dva kamiona koja su ovđe parkirana. Mislim da su i oni vraćeni od strane Šengen zone. Očekivali smo da će se odazvati svi i da će se otvoriti razgovori. Nismo očekivali da će se danas naći rješenja, ali nemoguće je da od 16 naših domaćih zahtijeva bar za pola ne možemo naći rješenje", kaže Dino Durmić, član Konzorcijuma "Logistika BiH".

Institucije FBiH spavaju zimski san, kaže Staša Košarac. Više puta predlagao je da se pozovu premijeri iz regiona, zajedno sa nadležnim ministrima i da se donese zajednička, usaglašena poruka zemalja Zapadnog Balkana. Sa takvom porukom. kako kaže, pravac pred evropske zvaničnike.

"Rješenje je ne blokada, jer trebamo omogućiti spoljnotrgovinsku razmjenu zbog građana, radnika. Nego blokade evropske delegacije u Sarajevu. Tu je problem. Znači izvršiti blokadu pred sjedištem evropske delegacije u BIH i tražiti da Evropa kaže šta joj je suština i namjera. Ovo sada što imamo nisu dobre namjere prema Republici Srpskoj i FBiH", objašnjava Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

Granice su, za prevoznike, postale zid. Kamioni stoje, a oni koji bi trebalo da ih pokrenu nisu ni došli. Ipak, po ranijem dogovoru stigao je premijer Republike Srpske. Izostanak drugih nivoa vlasti, kaže Savo Minić, govori dovoljno.

"Ja ne mogu da shvatim da se neko ne udostoji da ne napiše da neće doći. Ako treba, mi ćemo sa njima ići bilo gdje. Nije mi problem ići ni u Sarajevo, Mostar ili Brisel. Ako ja tamo bilo šta mogu uraditi. Mi nastavljamo kako smo dogovorili. Dajemo punu podršku našim Logističarima ljudima koji imaju problem", ističe Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Za drumske prevoznike koji svakodnevno prelaze hiljade kilometara, i više nego jasan je ovo znak da problem i dalje nema adresu na kojoj se rješava. Posljednje je ovo upozorenje.

Naredni potezi mogli bi biti mnogo konkretniji. Ako institucije i dalje ostanu nijeme, blokade će se, kažu, preseliti upravo tamo gdje se odluke donose. Pred institucije. Jer, svaki novi dan bez rješenja, za priredu je dan novih gubitaka.