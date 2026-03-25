Špirić: Vrijeme ekonomskih izazova zahtjeva stručnost, a ne politički populizam

Izvor:
SRNA
25.03.2026
14:00
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da u vremenu ekonomskih izazova pomoć mogu pružiti ekonomisti, vlade i eksperti, a ne politički populizam kojim se bavi delegat u ovom domu Želimir Nešković.
"Vrijeme ekonomskih izazova zahtjeva prvo hladnu glavu i analitiku koja se zasniva na Ustavu i zakonima jedne zemlje. Priče o tome šta bi bilo fino i šta bismo usput mogli učiniti nisu od pomoći kako to misli kolega Nešković", ocijenio je Špirić.
Prema njegovim riječima, vlade entiteta su dužne da preduzmu mjere za ublažavanje ekonomske krize, a u nadležnosti ovih vlada su i indirektni porezi i akcize što rješavaju kroz Upravni odbor Uprave za indirektno oporezovanje.
"Pomoć je dobrodošla kada je pruži neko ko može pomoći, a Nešković ne može pomoći ni svojoj stranci pa tako ni građanima ove zemlje", naglasio je Špirić.
