Špirić: Vrijeme ekonomskih izazova zahtjeva stručnost, a ne politički populizam

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da u vremenu ekonomskih izazova pomoć mogu pružiti ekonomisti, vlade i eksperti, a ne politički populizam kojim se bavi delegat u ovom domu Želimir Nešković.

"Vrijeme ekonomskih izazova zahtjeva prvo hladnu glavu i analitiku koja se zasniva na Ustavu i zakonima jedne zemlje. Priče o tome šta bi bilo fino i šta bismo usput mogli učiniti nisu od pomoći kako to misli kolega Nešković", ocijenio je Špirić.

Prema njegovim riječima, vlade entiteta su dužne da preduzmu mjere za ublažavanje ekonomske krize, a u nadležnosti ovih vlada su i indirektni porezi i akcize što rješavaju kroz Upravni odbor Uprave za indirektno oporezovanje.

"Pomoć je dobrodošla kada je pruži neko ko može pomoći, a Nešković ne može pomoći ni svojoj stranci pa tako ni građanima ove zemlje", naglasio je Špirić.

Vjeruje da će se kroz zakonit i institucionalni rad uspješno odgovoriti ekonomskim izazovima na čemu Vlada Republike Srpske jedina konkretno i ozbiljno radi.