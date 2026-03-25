Žestok udar na promociju Sarajevske hagade: To je ritual, ne dolazite!

U autorskom tekstu Marka Zela i Dane Lvinson iznesene su oštre kritike na promociju Sarajevske hagade koju su organizovali Denis Bećirović i bošnjačka diplomatija u Vašingtonu. Oni su pozvali zvaničnike da ne prisustvuju događaj jer Bošnjaci prisvajaju jevrejsko stradanje i ismijavaju jevrejsku istoriju.

Tekst prenosimo u cjelosti:

Kako sjenka Irana nadvija se nad Sarajevskom hagadom i lažnim sederom u Kongresu

Kako se Jevreji pripremaju za praznik Pashu, dok Izrael ratuje protiv Irana zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, 24. marta je u zgradi Kanon Predstavničkog doma SAD održan događaj koji istovremeno ismijava jevrejsku istoriju i prisvaja jevrejsko stradanje.

Događaj najavljen kao „Kongresni pashalni seder sa Sarajevskom hagadom“ okupiće „članove Kongresa … diplomatsku zajednicu“ i „vjerske lidere“. Bez sumnje, ti učesnici ne slute da će učestvovati u ritualu koji nastoji da potvrdi i legitimiše zloupotrebu drevnog jevrejskog vjerskog artefakta od strane muslimanske vlade Bosne i Hercegovine.

U središtu ovog skandala nalazi se Sarajevska hagada, iluminirani pashalni rukopis iz 14. vijeka — remek-djelo jevrejske umjetnosti i otpornosti. Nastala u srednjovjekovnoj Španiji, putovala je Evropom, da bi na kraju stigla u Sarajevo. Preživjela je Špansku inkviziciju, Holokaust i brutalni građanski rat u Bosni devedesetih godina.

Čuvana u Nacionalnom muzeju u Sarajevu, ovaj artefakt simbolizuje kontinuitet jevrejskog naroda kroz vijekove političkih previranja i zla. Ipak, danas je sve više proiranska vlast u Bosni prisvojila Hagadu kao političko oružje za finansiranje antiizraelskih agendi.

BiH Bećirović opet ima svoju istoriju: "Sarajevsku hagadu spasili muslimani od nacista i velikosrpske agresije"

Dana 1. avgusta, dok se Izrael i dalje borio da oslobodi desetine talaca koje je držao Hamas u Pojasu Gaze, državni Nacionalni muzej Bosne i Hercegovine objavio je šokantno saopštenje da će prihode od Hagade (od prodaje knjiga i ulaznica u muzejskoj prodavnici) usmjeriti za „pomoć Palestini“. Saopštenje muzeja, objavljeno na memorandumu sa zastavom Palestine, optužilo je Izrael za „proračunati i hladnokrvni teror“ i bez osnova ga optužilo za genocid. Bosanska strana nije imala primjedbi na Hamas niti na njegove masakre.

Relikvija koja slavi praznik oslobođenja Jevreja korišćena je da pruži moralnu i finansijsku podršku onima koji su doslovno držali Jevreje zarobljene u podzemnim tunelima.

Ovi drski potezi ponovo su pokrenuli hitne zahtjeve za repatrijaciju Hagade u jevrejsku državu, gdje joj je mjesto.

Godine 2019, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pritisnuo je ambasadora BiH po ovom pitanju, ističući duboke veze rukopisa sa jevrejskim nasljeđem. Nedavno, u januaru, izraelski predsjednik Isak Hercog ponovio je ovaj zahtjev tokom sastanaka sa zvaničnicima Republike Srpske, zalažući se za njen bezbjedan povratak u Jerusalim, daleko od političkih manipulatora.

Mnogi i dalje Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao model umjerene muslimanske države. Bosna je, međutim, podijeljena zemlja nastala iz pepela građanskog rata devedesetih. Dejtonski sporazum iz 1995. godine podijelio je zemlju na dva visoko autonomna entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine, u kojoj dominiraju Bošnjaci (muslimani), sa glavnim gradom Sarajevom; i Republiku Srpsku, sa srpskom većinom i sjedištem u Banjaluci.

Republika Srpska Dodik: Tokom sastanak sa Hercogom predložiću da se Sarajevska Hagada vrati u Izrael

Nade u mirnu koegzistenciju osujećene su dvama faktorima.

Prvo, bošnjački entitet sve više klizi u radikalni islamistički orbit Turske i Irana. Drugo, prema jedinstvenom uređenju, vrhovna vlast u zemlji i dalje je u rukama evropskog zvaničnika poznatog kao visoki predstavnik. Prvobitno zamišljen kao privremeni posrednik, on ima potpuna zakonodavna ovlašćenja nad oba entiteta i sistematski ih koristi da ojača Sarajevo na štetu dosljedno pro-izraelske Republike Srpske.

Ali zašto Sarajevo? Nekada nazivano „srcem Evrope“ od strane generala u Iranskoj revolucionarnoj gardi (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC), Bosna je postala prva linija u sukobu civilizacija: radikalnog islamizma protiv judeo-hrišćanskih vrijednosti. Uticaj Teherana ovdje je duboko ukorijenjen. Tokom rata u Bosni, operativci IRGC-a krijumčarili su oružje, obučavali mudžahedine, uključujući i povezane sa Al Kaidom, i kršili embargo Ujedinjenih nacija. Tri decenije kasnije, izvještaji povezani sa CIA upozoravaju da elementi IRGC-a i dalje djeluju u Federaciji, ukorijenjeni poput raka.

Ambasada Irana u Sarajevu, sa više od 400 zaposlenih (što daleko prevazilazi bilo kakav legitiman diplomatski okvir), služi kao centar ove infiltracije. Lideri Republike Srpske više puta su upozoravali na teroristički kamp u Pogorelici, navodno korišćen za obuku militanata za napade u Evropi, pa čak i za terorističke napade u Americi 11. septembra 2001. godine.

Političke posljedice su očigledne. Tokom rata Izraela protiv Hamasa u Gazi, palestinske zastave vijorile su se na zgradama vlasti u Sarajevu, masovni propalestinski skupovi ispunili su ulice, a zvaničnici su Izrael optuživali za „genocid“. Prošlog juna, pod pritiskom, Konferencija evropskih rabina napustila je Sarajevo i preselila se u Minhen. Nekoliko sedmica kasnije, 47 izraelskih turista ostalo je zarobljeno kada je osoblje hotela u većinski muslimanskim područjima navodno uništilo njihove pasoše — sitan čin neprijateljstva koji ukazuje na netoleranciju.

Sarajevo je izloženo proračunatoj radikalizaciji, podmazanoj iranskim uticajem.

Članovi Kongresa moraju odbaciti ovu farsu.

Prisustvo takozvanom sederu dalo bi legitimitet akterima podržanim od Irana koji se kriju iza jevrejskog stradanja dok šire mržnju. Vrijeme je da se razobliči instrumentalizacija našeg nasljeđa, zahtijeva povratak Hagade i onemogući meko djelovanje Teherana. Američki zakonodavci duguju to istoriji — i istini — da ne učestvuju u tome.