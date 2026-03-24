Federacija BiH se zadužila za 29,66 miliona KM

Izvor:
SRNA
24.03.2026
14:59
Federacija BiH zadužila se danas za 29.659.868 KM emisijom trezorskih zapisa na Sarajevskoj berzi, objavila je ova berza.
Planirani iznos emisije je 30 miliona KM, koliki je i ostvareni iznos.
Ukupan iznos pristiglih ponuda je 34,2 miliona KM, a iznos prihvaćenih ponuda je 30 miliona KM.
Na aukciji je postignuta ponderisana prosječna kamatna stopa od 2,2999 odsto, dok je rok dospijeća 23. septembar.
