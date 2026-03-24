Federacija BiH se zadužila za 29,66 miliona KM

Federacija BiH zadužila se danas za 29.659.868 KM emisijom trezorskih zapisa na Sarajevskoj berzi, objavila je ova berza.

Planirani iznos emisije je 30 miliona KM, koliki je i ostvareni iznos.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 34,2 miliona KM, a iznos prihvaćenih ponuda je 30 miliona KM.

Na aukciji je postignuta ponderisana prosječna kamatna stopa od 2,2999 odsto, dok je rok dospijeća 23. septembar.