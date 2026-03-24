Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

Dodjela ugovora o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića firmi čija je ponuda 17 miliona KM skuplja od drugih je mantra izbornih gubitnika, a ne odluka CIK-a BiH, izjavio je Srni bivši predsjednik CIK-a BiH Branko Petrić.

Izborni gubitnici, napomenuo je, dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije.

"Narod je kao za njih glasao, a neko je njih pokrao, pa ne mogu da stanu u kraj tome. Oni su uspjeli to da sad nametnu", rekao je Petrić.

Petrić je pojasnio da bi za izbor ponude skuplje 17 miliona KM morao da postoji ekstremni diskvalifikatoran razlog za firmu koja nije izabrana.

"Taj diskvalifikatoran razlog se morao razmatrati već u prethodnoj fazi, fazi ispitivanja validnosti ponuda, pa, ako je ocijenjen kao nevalidan, onda bi bio eliminisan iz konkurencije. Ostanu samo oni koji su se kvalifikovali, koji zadovoljavaju sve kriterijume", rekao je Petrić.

On je istakao da se sa 17 miliona KM mogla okrenuti kompletna izborna infrastruktura u BiH za period do 10 godina. "Ta razlika bi morala imati neko značajno obrazloženje, a njega očigledno nema", rekao je Petrić.

On je dodao da su krivci i oni koji odlučuju o narodnim sredstvima, pa sada hoće i o životima.

"Kroz tu prizmu to treba gledati. Nije cilj da se nešto uradi, nisu članovi CIK-a, njih niko ništa i ne pita, njihovo je samo da izglasaju", zaključio je Petrić.

Konzorcijumu koji predvodi firma "Smartmatik BiH" iz Sarajeva dodijeljen je ugovor o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića vrijednosti 74,5 miliona KM bez PDV-a.

Protiv ove odluke bio je član CIK-a Vlado Rogić, koji je rekao da je ovo nezakonita odluka, te ukazao da je ponuda "Smartmatika" za 17 miliona KM veća od ponude grupe koju predvodi "Planetsoft" iz Banjaluke.