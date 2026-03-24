Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

24.03.2026

12:20

Komentari:
0

0
Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије
Dodjela ugovora o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića firmi čija je ponuda 17 miliona KM skuplja od drugih je mantra izbornih gubitnika, a ne odluka CIK-a BiH, izjavio je Srni bivši predsjednik CIK-a BiH Branko Petrić.

Izborni gubitnici, napomenuo je, dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije.

"Narod je kao za njih glasao, a neko je njih pokrao, pa ne mogu da stanu u kraj tome. Oni su uspjeli to da sad nametnu", rekao je Petrić.

Petrić je pojasnio da bi za izbor ponude skuplje 17 miliona KM morao da postoji ekstremni diskvalifikatoran razlog za firmu koja nije izabrana.

"Taj diskvalifikatoran razlog se morao razmatrati već u prethodnoj fazi, fazi ispitivanja validnosti ponuda, pa, ako je ocijenjen kao nevalidan, onda bi bio eliminisan iz konkurencije. Ostanu samo oni koji su se kvalifikovali, koji zadovoljavaju sve kriterijume", rekao je Petrić.

On je istakao da se sa 17 miliona KM mogla okrenuti kompletna izborna infrastruktura u BiH za period do 10 godina. "Ta razlika bi morala imati neko značajno obrazloženje, a njega očigledno nema", rekao je Petrić.

On je dodao da su krivci i oni koji odlučuju o narodnim sredstvima, pa sada hoće i o životima.

"Kroz tu prizmu to treba gledati. Nije cilj da se nešto uradi, nisu članovi CIK-a, njih niko ništa i ne pita, njihovo je samo da izglasaju", zaključio je Petrić.

Konzorcijumu koji predvodi firma "Smartmatik BiH" iz Sarajeva dodijeljen je ugovor o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića vrijednosti 74,5 miliona KM bez PDV-a.

Protiv ove odluke bio je član CIK-a Vlado Rogić, koji je rekao da je ovo nezakonita odluka, te ukazao da je ponuda "Smartmatika" za 17 miliona KM veća od ponude grupe koju predvodi "Planetsoft" iz Banjaluke.

Branko Petrić

CIK BiH

Pročitajte više

ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

CIK izabrao "Smartmatik" – nije bio prvi izbor!

4 d

2
Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

BiH

Još jedna firma najavila žalbu na odluku CIK-a

4 d

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

BiH

Dodik komentarisao odluku CIK-a o izboru firme za nabavku skenera

4 d

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

Već najavljena reakcija na odluku CIK-a: Pokrećemo pravna sredstva

4 d

0

Više iz rubrike

Коридор 5Ц

BiH

Obustavljeni radovi na Koridoru 5C jer Autoceste FBiH nisu isplatile izvođače radova

2 h

0
Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

BiH

Porodica Isak širi biznis: Ramo otvorio salon luksuznih automobila

5 h

0
Превозници пристали на преговоре.

BiH

Umjesto najavljenih protesta - pregovori

16 h

0
Сједница Дома народа

BiH

Akcize uvrštene u dnevni red: Prekinuta sjednica Doma naroda

16 h

0

12

38

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

12

33

"Luka Modrić je 50 odsto naš": Isječak iz nove srpske komedije podijelio Hrvate

12

28

PSS: Stanivuković još u pritvoru

12

20

Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

12

19

Dodik: Nikada ne smijemo odustati od Srpske i njenog statusa, BiH je iluzija

