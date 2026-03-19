Logo
Large banner

Još jedna firma najavila žalbu na odluku CIK-a

Autor:

ATV

19.03.2026

17:32

Komentari:

0
Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а
Foto: Printscreen/Youtube/CIK

Kompanija "Katarina" iz Mostara najavila je žalbu na odluku CIK-a BiH da izabere ponudu "Smartmatik" iz Sarajeva kao najpovoljniju za nabavku novih tehnologija u izbornom procesu BiH i da će iskoristiti zakonom predviđena sredstva da je ospore, jer bi prihvatanjem njihove ponude BiH uštedjela 17 miliona KM.

Ova mostarska kompanija, koja je bila dio domaćeg konzorcijuma koji je poslao ponudu za nabavku novih tehnologija u izbornom procesu u BiH, najavila je da će preduzeti sve potrebne korake kako bi se obezbijedila potpuna pravna i institucionalna provjera ovog postupka.

- Preduzećemo i druge zakonom predviđene mogućnosti, te zatražiti da se utvrde eventualne zloupotrebe vrlo važnog procesa za BiH, te otklonile sumnje u korupciji i pogodovanju - navedeno je u saopštenju.

Kako su istakli, zabrinjavaju javno izneseni navodi o pritiscima na rad Komisije za odabir najpovoljnijeg ponuđača, kao i informacije o višestrukom mijenjanju zapisnika tokom postupka, što, kako su naveli, dovodi u pitanje transparentnost i zakonitost postupka.

CIK je danas odlučio da se konzorcijumu koji predvodi firma "Smartmatik BiH" iz Sarajeva dodijeli ugovor o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića vrijednosti 74,5 miliona KM bez PDV-a.

Protiv ove odluke bio je član CIK-a Vlado Rogić, koji je rekao da je ovo nezakonita odluka, te ukazao da je ponuda "Smartmatika" za 17 miliona KM veća od ponude grupe koju predvodi "Planet soft" iz Banjaluke, čiji je dio je bila kompanija "Katarina".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Planet Soft

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

BiH

Dodik komentarisao odluku CIK-a o izboru firme za nabavku skenera

2 h

1
Деђански: Поновни покушај из Сарајева да навуку срџбу према Србима

BiH

Deđanski: Ponovni pokušaj iz Sarajeva da navuku srdžbu prema Srbima

2 h

0
Борба бошњачке елите против "сукоба цивилизација": О чему причају?

BiH

Borba bošnjačke elite protiv "sukoba civilizacija": O čemu pričaju?

3 h

0
Ненад Стевандић

BiH

Stevandić o licemjerju bošnjačke "elite": O miru govore presuđeni lažov i oni koji prijete haubicama

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

39

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

18

34

Dragana Mirković obara sve rekorde na američkoj turneji

18

28

Fico jasan: Zajam za Ukrajinu ostaće blokiran!

18

15

Javno poniženje: Turbulentan brak Danijele i Muhameda iz "Vjeridbe od 90 dana" završio skandalom

18

12

Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner