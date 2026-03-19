Još jedna firma najavila žalbu na odluku CIK-a

Kompanija "Katarina" iz Mostara najavila je žalbu na odluku CIK-a BiH da izabere ponudu "Smartmatik" iz Sarajeva kao najpovoljniju za nabavku novih tehnologija u izbornom procesu BiH i da će iskoristiti zakonom predviđena sredstva da je ospore, jer bi prihvatanjem njihove ponude BiH uštedjela 17 miliona KM.

Ova mostarska kompanija, koja je bila dio domaćeg konzorcijuma koji je poslao ponudu za nabavku novih tehnologija u izbornom procesu u BiH, najavila je da će preduzeti sve potrebne korake kako bi se obezbijedila potpuna pravna i institucionalna provjera ovog postupka.

- Preduzećemo i druge zakonom predviđene mogućnosti, te zatražiti da se utvrde eventualne zloupotrebe vrlo važnog procesa za BiH, te otklonile sumnje u korupciji i pogodovanju - navedeno je u saopštenju.

Kako su istakli, zabrinjavaju javno izneseni navodi o pritiscima na rad Komisije za odabir najpovoljnijeg ponuđača, kao i informacije o višestrukom mijenjanju zapisnika tokom postupka, što, kako su naveli, dovodi u pitanje transparentnost i zakonitost postupka.

CIK je danas odlučio da se konzorcijumu koji predvodi firma "Smartmatik BiH" iz Sarajeva dodijeli ugovor o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića vrijednosti 74,5 miliona KM bez PDV-a.

Protiv ove odluke bio je član CIK-a Vlado Rogić, koji je rekao da je ovo nezakonita odluka, te ukazao da je ponuda "Smartmatika" za 17 miliona KM veća od ponude grupe koju predvodi "Planet soft" iz Banjaluke, čiji je dio je bila kompanija "Katarina".