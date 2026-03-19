Deđanski: Ponovni pokušaj iz Sarajeva da navuku srdžbu prema Srbima

Izvor:

SRNA

19.03.2026

16:08

Деђански: Поновни покушај из Сарајева да навуку срџбу према Србима
Foto: RTRS

Politički analitičar Stevica Deđanski izjavio je Srni da zajednička izjava bošnjačkih vjerskih i političkih predstavnika u BiH "o osudi rastuće islamofobije" nije ništa drugo do ponovni pokušaj iz Sarajeva da navuku srdžbu svojih zaštitnika prema srpskom narodu, kao što to čine decenijama unazad.

Deđanski smatra da im to neće uspjeti jer im srpski narod ne daje "municiju da bi oni mogli da pucaju".

- Naprosto, pucaju ćorcima u prazno - rekao je Deđanski.

On je naglasio da Srbi najbolje znaju koliko su proganjani, ubijani, maltretirani, bacani u jame, a da se opet od njih traži da se za sve to izvinu.

Deđanski je rekao da se napada srpski narod i Republika Srpska i, naravno, uvijek Milorad Dodik za nešto što uopšte ne stoji.

On je naglasio da nisu Srbi imali logore, druge bacali u jame, te da ih je samo iz Sarajeva protjerano 150.000.

- I sada se nalaze dovoljno slobodni da oni spočitavaju neku ugroženost u delu zemlje gdje maltene vlada šerijat, naravno govorim o Sarajevu - rekao je Deđanski.

Deđanski je naglasio da Srbi imaju najbolje odnose sa muslimanima u svijetu, da su im sukobi sa muslimanima u regionu nametnuti, te da niko ne može reći da su islamofobični.

U Sarajevu je juče potpisana zajednička izjava "o osudi rastuće islamofobije, govora mržnje, te lažnih narativa prema Bošnjacima u BiH".

Stevica Deđanski

