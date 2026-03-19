Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na drugoj sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici po hitnom postupku.

"Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o energetici su potreba da se u ovom propisu, koji između ostalog definiše djelatnosti u energetskom sektoru, uvede nova djelatnost skladištenja električne energije, te urede izuzeća od pribavljanja dozvole za skladištenje", navode iz Vlade.

Naime, važećim Zakonom, koji je stupio na snagu 2009. godine, kao ni izmjenama i dopunama ovoga zakona iz 2023. godine, nije obrađena ova djelatnost, jer ni Zakon o električnoj energiji nije tretirao ovu djelatnost.

Ekspanzija proizvodnje električne energije

"Nagla ekspanzija proizvodnje električne energije korištenjem solarnih panela, a čiji efekti se bolje iskorištavaju korištenjem mogućnosti skladištenja energije pomoću baterijskih sistema, te bolja dostupnost u smislu smanjenja cijena baterija je dovela do potrebe da se omogući korištenje i u tom smislu uređenje ove oblasti", pojašnjavaju iz Vlade.

Izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji uvodi se nova djelatnost skladištenja, te je bilo potrebno da se isto propiše i Zakonom o energetici, u dijelu gdje su date sve energetske djelatnosti.

Pored navedenih izmjena vezanih za djelatnost skladištenja električne energije, izmjenama je propisana mogućnost da Narodna skupština odredi projekat od posebnog značaja za Republiku Srpsku.