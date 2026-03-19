Logo
Large banner

Veoma loša najava za građane BiH: Nastavlja se udar na džepove

Autor:

ATV

19.03.2026

13:19

Komentari:

0
Празан џеп - ситни новац
Foto: Pexels/Photo by Nicola Barts

Usljed zaoštravanja situacije na Bliskom istoku, za građane BiH stižu veoma loše najave - i to već za sljedeću sedmicu.

Ukoliko cijene nafte na berzama ostanu između 115 i 118 dolara u narednim danima, odnosno do polovine sljedeće sedmice, cijena dizela u BiH mogla bi dostići i do 3,8 KM, dok bi benzin mogao koštati oko tri marke po litru.

Rekao je ovo Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

ЕКО Топлана-23092025

Banja Luka

Privremena obustava grijanja u dijelu Banjaluke

Dodao je da će se te cijene na berzama preliti na rafinerije, koje će potom povećati svoje cijene.

On podsjeća da su istorijske cijene dizela zabilježene 2022. godine, kada je gorivo koštalo 3,87 KM.

"Sada smo već blizu tog nivoa, a da bismo ga premašili, cijena nafte na berzama trebalo bi da dostigne 120 dolara po barelu. U tom slučaju sigurno bismo prešli te cijene", rekao je Bečarević za "Nezavisne".

Ограничење брзине

Auto-moto

Mijenja se ograničenje brzine zbog poskupljenja goriva?

Istakao je da će, ukoliko cijena nafte pređe 115 dolara, i cijene benzina rasti, moguće i iznad tri marke po litru.

Kako je pojasnio, cijena gasa je od početka sukoba na Bliskom istoku porasla za oko 100 odsto.

Podsjetimo, cijena dizela na nekim pumpama u Banjaluci dostigla je i 3,29 KM po litru, a u narednom periodu očekuje se da će još rasti, kazao je za "Nezavisne novine" Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske i direktor "Krajinapetrola".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

15

35

15

35

15

25

15

23

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner