Srpska uvodi nove podsticaje: Do 1.000 KM po radniku

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o podsticajima u privredi, čiji je cilj jačanje konkurentnosti, povećanje plata i privlačenje novih investicija.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je da je osnovni cilj zakona unapređivanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje nivoa zaposlenosti i privlačenje domaćih i stranih ulaganja.

"Cilj je uspostavljanje jasnog, transparentnog i predvidivog sistema dodjele podsticaja, koji će biti u funkciji ubrzanog ekonomskog razvoja, povećanja investicija i otvaranja novih radnih mjesta", rekao je Bubić.

On je naglasio da se, uz povećanje plata, podstiču i ulaganja od posebnog značaja za privredu.

Do 1.000 KM podsticaja po radniku

Prema predloženom zakonu, pravo na podsticaj za povećanje plate imaju privredni subjekti iz proizvodno-uslužnih djelatnosti.

Početni iznos plate predstavlja prosjek iz prethodne godine, a podsticaj se utvrđuje u visini 70 odsto više plaćenih doprinosa.

"Iznos podsticaja za povećanje plate po radniku ne može biti veći od 1.000 KM u obračunskom periodu", pojasnio je Bubić.

Dodatno, privrednici će već ove godine moći da podnesu zahtjev za podsticaje koji se odnose na cijelu 2025. godinu.

Uslovi za ulaganja i razvoj

Zakon propisuje i uslove za dobijanje podsticaja za investicije, uključujući minimalnu vrijednost projekta od 50.000 KM bez PDV-a, kao i obavezu održivosti ulaganja.

"Srpska je stabilno poslovno okruženje i takvom je moramo održati", poručio je Bubić.

Podrška privrednika i poslodavaca

Prijedlog zakona dobio je podršku Privredne komore Republike Srpske i Unije poslodavaca.

Generalni sekretar Komore Dragan Šepa istakao je da su podsticaji usmjereni na tehnološko unapređenje privrede, njenu tranziciju ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji, kao i na povećanje efikasnosti poslovanja.

"Cilj je unapređenje konkurentnosti, ravnomjernog regionalnog razvoja i transfera novih tehnologija", naveo je Šepa.

On je dodao da su digitalizacija i tehnološki razvoj ključne reformske mjere koje Komora dugo zagovara.

Privredi najvažnija predvidivost

Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić naglasio je da je najveća vrijednost zakona u uvođenju pravne sigurnosti, transparentnosti i predvidivosti, prenosi "Glas Srpske".

"Privreda ne može da planira razvoj, investicije i rast plata bez jasnih pravila i izvjesnosti da će podsticaji biti realizovani", poručio je Aćić.

Nastavak osamnaeste redovne sjednice zakazan je za 24. mart u 10 sati.