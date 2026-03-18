Sudbina 12 hiljada radnika stala u jednu odluku - hoće li se zaštiti domaća proizvodnja?

Još su vrele peći zeničke Željezare, ali po svemu sudeći početak je ovo kraja. Takvu poruku radnici su dobili od uprave.

Obrazloženje: Savjet ministara nije donio odluky o zaštiti domaće proizvodnje. Radnici strpljenja više nemaju. Dosta je, kažu, igre mačke i miša.

"Pa vidite, mi imamo plan. Naredni korak pred zgradu Savjeta ministara. Malo je reći da smo ogorčeni i zabrinuti. Jednostavno ne možemo vjerovati da sve to prođe jedu Vladu, drugu Vladu i da jedan čovjek ili njih dva da odluče o sudbini 12 i više hiljada radnika. Gašenjem Željezare, ruši se temelj BiH", rekao je Rašid Fetić, predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica

Ako stane Željezara, staje i lanac koji je hrani. Kao red domina, pad bi mogao povući i rudnike i željeznice. Ipak, u prijedorskoj Novoj Ljubiji optimistično se nadaju da će razum prevladati.

"Ne razmišljamo još uvijek o obustavi rada. Još uvijek vjerujemo u institucije da će donijeti odluku koja će doprinijeti da mi svi nastavimo raditi. Jednostavno ne želimo da vjerujemo da su oni koji odlučuju spremni direktno doprinijeti obustavi rada nekoliko hiljada ljudi", kaže Suzana Gašić, zamjenik direktora rudnika „Nova Ljubija" Prijedor.

Sitno se broje dani do protesta. U političkim krugovima potpuno druga priča. Predsjedavajuća Savjeta ministara odbija zaštitne mjere. Poziva se na pismo 28 trgovačkih kompanija koje su protiv. Rame uz rame s' njom staje i Elmedin Konaković. Istog su stava, kažu, ako se uvedu takse na uvoz čelika, mogli bi poskupjeti stanovi i gradnja.

"20%, prethodna je bila 30%. Kao da smo došli na tržnicu pa možda je previše 30, idemo sad na 20. Poskupljuju se od infrastrukture, do putarine, stanove i svega onoga što je zapravo materijal od čelika", kaže Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH.

"Zanemaruju se neki drugi efekti uvođenjem ovih taksi. To su efekti koji bi već u nekom linearnom ozračju zbog ove ekonomske krize mogli dodatno povećati troškove gradnje i izgradnje. Dakle, cijena stanova", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

U Željezari na te tvrdnje odgovaraju brojkama. Kažu da se u javnosti plaše građani pričom o ogromnom poskupljenju stanova. Iza tih tvrdnji niko nije pokazao konkretne analize.

"Čak i kada bi cijena čelika porasla za 10-20%, što je krajnje hipotetička pretpostavka, ukupni trošak izgradnje kvadratnog metra stana povećao bi se za svega 0,15 do 0,25 % ili 7 do 9 KM/ m², a ne 800 KM kako proizlazi iz tvrdnje o poskupljenju za 20%", kažu iz Željezare Zenica.

BiH se samo brani od nelojalne konkurencije, kaže Staša Košarac. Podsjeća da je Evropska unija upravo takve mjere uvela još 2020. godine. Zato mu nije jasno zašto u BiH neki od toga bježe.

"Vidite pasivnu ulogu predsjedavajuće, šta očekujemo kada su u pitanju rudari, zaposleni u željezarama, željeznicama Federacije i Republike Srpske? Ne mogu da vjerujem da u tumačenju i prezentovanju svog stava, predsjedavajuća kaže da je ne interesuju stavovi Vlade FBiH i Vlade Republike Srpske", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

Najteži je ovo period za metalnu industrije od početka rata do danas. Između peći koje još rade i onih koje bi mogle uskoro da se ugase, stoji jedna odluka Savjeta ministara. Predsjedavajuća najavljuje novo glasanje na nekoj od narednih sjednica.