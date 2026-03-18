Šansa za neke: Svijet pred nedostatkom ključnog proizvoda zbog Irana

Rat u Iranu, nije samo napravio problem sa naftom i gasom — već i sa tečnim helijumom, ključnom sirovinom za proizvodnju naprednih poluprovodnika.

Tečni helijum, gas fosilnog porijekla, koristi se u različitim industrijama, ali je posebno važan u visokotehnološkim procesima: za hlađenje komponenti i preciznu obradu plazmom vafer pločica koje se koriste za izradu čipova.

Ovaj kriogeni gas se obično koristi na temperaturama i do –150 stepeni Celzijusa, a njegova uloga je presudna u proizvodnji najnaprednijih mikročipova koji pokreću data centre, vještačku inteligenciju, pametne telefone, računare i moderne automobile.

SAD i Katar u centru

Proizvodnja helijuma pogodnog kvaliteta za ove industrijske potrebe gotovo se u potpunosti oslanja na SAD i Katar.

Međutim, zbog sukoba u Zalivu, katarski najveći helijum‑kompleks u Ras Lafanu obustavio je proizvodnju pozivajući se na višu silu, čime je prekinuta jedna od glavnih svjetskih linija snabdijevanja.

To se dogodilo prije otprilike dvije sedmice.

Stručnjaci upozoravaju da bi, ako prekid snabdijevanja potraje još samo nekoliko sedmica, oporavak normalne proizvodnje, logistike i distribucije mogao potrajati mjesecima.

Među najugroženijima je Tajvan Semikonduktor Manufakturing Kompani (TSMC), vodeći svjetski proizvođač čipova, koji jedini proizvodi ultra‑napredne poluprovodnike potrebne za AI akceleratore kompanija poput Envidije, te čipove koji se koriste u Eplovim pametnim telefonima, piše "Korijere Dela Sera".

Ko bi mogao profitirati?

Iako trenutna situacija ne znači iznenadni krah industrijskih lanaca, jer mnoge kompanije još imaju zalihe i recikliraju dio helijuma, vrijeme nije na strani industrije. Svakim danom produžene blokade raste pritisak na lance snabdijevanja i povećava se rizik od rasta cijena proizvoda – od smartfona i računara, preko kućne automatizacije, pa do automobila.

Uz to, cijena helijuma već je znatno porasla, na početku godine kretala se oko 450–600 dolara po 1.000 kubnih stopa, dok neki analitičari sada predviđaju da bi usljed krize cijene mogle dostići i 2.000 dolara.

U takvim okolnostima, troškovi proizvodnje čipova mogli bi postati znatno veći, što bi moglo promijeniti i globalne finansijske tokove u tehnološkom sektoru.

Kao odgovor na pojavu nestašice u snabdijevanju helijumom, nekim proizvođačima preostaje da fokusiraju se na najprofitabilnije proizvode, poput AI čipova, dok bi standardna elektronika i automobilska industrija potencijalno ostali u drugom planu.

Ova situacija je takođe prilika za druge igrače u globalnoj industriji helijuma.

Ruski Gazprom već razvija veliki helijum‑projekat u sibirskom regionu Amur, gdje je trenutno oko 13 odsto svjetske proizvodnje, uz značajnu podršku Kine.

Ovaj gas se transportuje kopnenim putem, izbjegavajući pomorske rute kao što je Hormuz, što Moskvu i Peking stavlja u novu poziciju uticajnih dobavljača helijuma.

I đubrivo na udaru

Već smo pisali da se globalna prehrambena bezbjednost nalazi u ozbiljnom riziku zbog blokade Hormuškog moreuza, kroz koji mnoga đubriva ne mogu stići do potrošača.

Zbog toga stiže alarmantno upozorenje jer je nedostatak ovog proizvoda važan problem jednako kao i nafta.

Stručnjaci upozoravaju da je situacija posebno kritična u trenutku kada poljoprivrednici širom sjeverne hemisfere pripremaju proljetnu sjetvu.