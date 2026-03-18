Pad cijena nafte na globalnim tržištima

Na globalnim tržištima zabilježen je pad cijena nafte tokom trgovanja. Na interkontinentalnoj berzi ICE u Londonu cijena ugovora za izvoz sirove nafte Brent za maj 2026. godine pala je za 2.21 odsto.

Time je cijena dostigla nivo od 101.14 dolara po barelu.

Istovremeno, pad je zabilježen i na američkom tržištu.

Na robnoj berzi NYMEX u Njujorku cijena sirove nafte VTI za isporuku u maju 2026. godine smanjena je za 3.11 odsto.

Nakon tog pada, cijena WTI nafte iznosila je 92.56 dolara po barelu.

Ovi podaci ukazuju na istovremeni pad cijena nafte na oba ključna svjetska tržišta.

Trend kretanja cijena reflektuje promjene u globalnoj ponudi i potražnji energenata, prenosi "APA-Economics".