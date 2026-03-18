Logo
Large banner

Pad cijena nafte na globalnim tržištima

Autor:

ATV

18.03.2026

08:06

Komentari:

0
Пад цијена нафте на глобалним тржиштима
Foto: Pixabay

Na globalnim tržištima zabilježen je pad cijena nafte tokom trgovanja. Na interkontinentalnoj berzi ICE u Londonu cijena ugovora za izvoz sirove nafte Brent za maj 2026. godine pala je za 2.21 odsto.

Time je cijena dostigla nivo od 101.14 dolara po barelu.

Istovremeno, pad je zabilježen i na američkom tržištu.

Na robnoj berzi NYMEX u Njujorku cijena sirove nafte VTI za isporuku u maju 2026. godine smanjena je za 3.11 odsto.

Nakon tog pada, cijena WTI nafte iznosila je 92.56 dolara po barelu.

Ovi podaci ukazuju na istovremeni pad cijena nafte na oba ključna svjetska tržišta.

Trend kretanja cijena reflektuje promjene u globalnoj ponudi i potražnji energenata, prenosi "APA-Economics".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Nafta

Komentari (0)
  • Najnovije

  • Najčitanije

11

12

Eksplodirao meteor iznad Klivlenda

11

09

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

11

04

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

11

00

Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

10

59

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner