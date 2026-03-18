Novi udarac za posrnulu njemačku privredu: Biće teže nego što su očekivali

Autor:

ATV

18.03.2026

07:56

Нови ударац за посрнулу њемачку привреду: Биће теже него што су очекивали
Očekivanja investitora povodom ekonomske situacije u Njemačkoj su naglo pala zbog rata na Bliskom istoku, pokazuju objavljeni preliminarni rezultati ankete Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja (ZEV) iz Manhajma za mart.

Vrijednost indikatora koji mjeri ekonomska očekivanja od budućnosti za Njemačku, prema preliminarnim podacima, iznosi minus 0,5 poena, što je pad od čak 58,8 poena u odnosu na februar.

Procjena aktuelne ekonomske situacije se, nasuprot tome, blago poboljšala i to za tri poena na minus 62,9 poena, ali u pitanju je i dalje veoma niska vrijednost.

"ZEV indeks je doživio kolaps. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku podiže cijene energenata i povećava inflacioni pritisak, što stvara rizik od usporavanja ekonomskog oporavka u Njemačkoj", prokomentarisao je predsjednik Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja, profesor Ahim Vambah.

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

Najviše su pala očekivanja u sektorima koji intenzivno koriste energente, kao što su hemijska i farmaceutska industrija, auto-industrija i mašinstvo.

Veliki padovi vrijednosti indeksa zabilježeni su i u industriji čelika i metala, kao i u građevinarstvu, navodi se na veb stranici njemačkog instituta.

Negativna kretanja zabilježena su i u evrozoni, gdje su očekivanja merena ZEV indeksom pala za čak 47,9 poena u odnosu na februar, na minus 8,5 poena, dok je procjena trenutne situacije pogoršana za 16,6 poena, na minus 29,9 poena, prenosi RT Balkan.

Pročitajte više

беба

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

3 h

0
Сир

Ekonomija

Srpski sir najskuplji na svijetu: Nije mu odolio ni kralj Čarls

3 h

0
Ова 2 знака улазе у златно доба

Zanimljivosti

Ova 2 znaka ulaze u zlatno doba

3 h

0
Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Svijet

Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Mosad

3 h

0

Više iz rubrike

Сир

Ekonomija

Srpski sir najskuplji na svijetu: Nije mu odolio ni kralj Čarls

3 h

0
Цијена нафте опет прешла "психолошку границу"

Ekonomija

Cijena nafte opet prešla "psihološku granicu"

14 h

0
ХЕ Бук Бијела неће имати утицај на Национални парк Дурмитор и Резерват природе Пива

Ekonomija

HE Buk Bijela neće imati uticaj na Nacionalni park Durmitor i Rezervat prirode Piva

17 h

0
Пумпаши у Српској завапили: Хоћете да нас народ мрзи

Ekonomija

Pumpaši u Srpskoj zavapili: Hoćete da nas narod mrzi

18 h

0

