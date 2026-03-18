Novi udarac za posrnulu njemačku privredu: Biće teže nego što su očekivali

Očekivanja investitora povodom ekonomske situacije u Njemačkoj su naglo pala zbog rata na Bliskom istoku, pokazuju objavljeni preliminarni rezultati ankete Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja (ZEV) iz Manhajma za mart.

Vrijednost indikatora koji mjeri ekonomska očekivanja od budućnosti za Njemačku, prema preliminarnim podacima, iznosi minus 0,5 poena, što je pad od čak 58,8 poena u odnosu na februar.

Procjena aktuelne ekonomske situacije se, nasuprot tome, blago poboljšala i to za tri poena na minus 62,9 poena, ali u pitanju je i dalje veoma niska vrijednost.

"ZEV indeks je doživio kolaps. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku podiže cijene energenata i povećava inflacioni pritisak, što stvara rizik od usporavanja ekonomskog oporavka u Njemačkoj", prokomentarisao je predsjednik Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja, profesor Ahim Vambah.

Najviše su pala očekivanja u sektorima koji intenzivno koriste energente, kao što su hemijska i farmaceutska industrija, auto-industrija i mašinstvo.

Veliki padovi vrijednosti indeksa zabilježeni su i u industriji čelika i metala, kao i u građevinarstvu, navodi se na veb stranici njemačkog instituta.

Negativna kretanja zabilježena su i u evrozoni, gdje su očekivanja merena ZEV indeksom pala za čak 47,9 poena u odnosu na februar, na minus 8,5 poena, dok je procjena trenutne situacije pogoršana za 16,6 poena, na minus 29,9 poena, prenosi RT Balkan.