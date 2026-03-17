Pumpaši u Srpskoj zavapili: Hoćete da nas narod mrzi

17.03.2026

16:26

Пумпаши у Српској завапили: Хоћете да нас народ мрзи

Vlasnici benzinskih pumpi u Republici Srpskoj izrazili su nezadovoljstvo odlukom Vlade o ograničenju marže na naftu i naftne derivate, ocjenjujući da bi takva mjera mogla ostaviti dugoročne posljedice na tržište.

Iz Grupacije za promet naftom poručuju da bi odluku trebalo ukinuti, dok nadležni najavljuju pojačane kontrole već u narednim danima, javlja "BHRT".

Na sastanku u Privrednoj komori u Bijeljini, distributeri su upozorili na, kako navode, nelogičnosti u primjeni odluke i finansijske gubitke s kojima se suočavaju.

Predstavnik naftnih distributera s tog područja Mile Zarić izjavio je da su trgovci dovedeni u situaciju da prodaju gorivo ispod nabavne cijene.

Cijene rastu

“Prije pet dana oni su kao donijeli odluku, ne važi – prodaješ. Prekjuče su mog druga opljačkali, 2,36 je morao da proda cisternu goriva. Nabavna cijena, evo je jutros u Pločama, nabavna bez PDV-a, 3,20 jutros. Stavljate nas na stub srama da nas narod mrzi”, rekao je Zarić.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima navode da cijene goriva i dalje rastu, posebno kada je riječ o dizelu. Trenutno se cijena dizela kreće između 2,70 i 3,15 KM, dok benzin, koji se prodaje po cijenama od 2,42 do 2,59 KM, bilježi sporiji rast.

Predsjednik Grupacije Đorđe Savić ističe da mjere ograničenja imaju smisla u vanrednim okolnostima, ali da bi ih u narednom periodu trebalo ukinuti.

“Generalno, smatramo da odluku treba ukinuti. U ovakvim situacijama razumijemo njenu svrhu, ali dugoročno tržište treba funkcionisati bez ograničenih marži”, kazao je Savić.

Kontrole i kazne

Sa druge strane, iz Inspektorata Republike Srpske podsjećaju da su već sprovedene opsežne kontrole formiranja cijena goriva.

Tokom protekle sedmice izvršeno je 130 nadzora, a u 55 slučajeva utvrđene su nepravilnosti zbog nepridržavanja propisanih marži.

Zbog toga su trgovcima izrečene kazne u ukupnom iznosu od 825.000 KM.

“Kontrole se nastavljaju i ove sedmice”, poručila je portparol Inspektorata Dušanka Nikolić.

Građani na udaru

Građani upozoravaju da rast cijena goriva direktno utiče na svakodnevni život, jer poskupljenja goriva povlače lančani rast cijena drugih proizvoda i usluga.

Pored distributera goriva, inspekcije će u narednim danima kontrolisati i trgovce zbog primjene odluke o ograničenju marži na određene proizvode iz potrošačke korpe, kao i na lijekove.

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske ističu da su ove mjere na snazi do 1. juna, te da je njihov cilj ublažavanje rasta cijena i zaštita standarda građana.

