Građani tužili banke zbog troškova obrade kredita i dobili novac – sada moraju da ga vrate i to sa kamatom

ATV

17.03.2026

13:12

Грађани тужили банке због трошкова обраде кредита и добили новац – сада морају да га врате и то са каматом
Vrhovni sud je 2018. godine odlučio da banka nema pravo da naplaćuje usluge obrade kredita. Do kraja 2021. više od 200.000 građana podnelo je tužbe protiv banaka potražujući novac nazad. Dobijali su presude, sve dok Vrhovni kasacioni sud nije preinačio svoj stav. Banke sada traže da građani vrate novac.

Tri puta su banke pokušale da zaštite sopstvene interese, a kada je Vrhovni sud doneo odluku, to im je i uspelo, piše RTS.

Objašnjenje je da uvidom u Zakon o finansijskim uslugama i Zakon o bankama, banka ima pravo da naplati troškove, da li u okviru kamate ili kao zasebnu stavku pod nazivom – obrada kredita.

"Sada je pitanje da li banka ima pravo na to ili ne. Ukoliko je klijentu predočeno pre potpisivanja ugovora koje su njegove obaveze prema kreditu – onda imaju pravo. Pristali ste na to, a onda je nejasnim tumačenjem pojedinih sudova došlo do zabune. Tu je u pitanju sporost sudskih instanci koje nisu odmah pažljivo pogledale Zakon o finansijskim uslugama i Zakon o bankama, u kojima se kaže – ako ste dali saglasnost, potpisali, to je sporazumna volja dveju strana, onda nemate pravo da se žalite", navodi Vladimir Vasić, finansijski strateg.

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva" kaže da sada klijent koji je već naplatio novac i platio advokata, taj novac mora da vrati.

"Pet godina unazad nama se žale klijenti, da su dobili spor i novac im je isplaćen, a onda nakon dve godine dobijaju rešenje da sve to moraju da vrate", dodaje Gavrilović.

Bankama se vraća iznos sa zateznom kamatom

Klijenti o kojima je reč moraju bankama da vrate iznos sa zateznom kamatom. Advokati su svojevremeno klijentima obećavali da će sigurno dobiti odštetu.

"Decenijama je bio poznat stav – nije bilo sporno da li banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredite, već je bilo sporno da se ti troškovi prikažu, da budu stvarni, da ih obrazložite, da znate zašto plaćate tu naknadu", objašnjava advokat Miroslav Živković.

Trebalo bi da sada Ustavni sud odluči o žalbi. Do tada građani moraju da vrate novac. Samo sada, nakon uračunavanja kamate, veću sumu od one koju su od banke naplatili.

