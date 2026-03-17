Loše vijesti za kupce: Spremite se za novi skok cijena telefona i računara

Globalno tržište računara i pametnih telefona suočava se sa novim talasom poskupljenja, a glavni razlog je nagli rast materijala za proizvodnju poluprovodnika.

Ako ste planirali kupovinu novog laptopa ili pametnog telefona, možda je sada pravi trenutak da to i učinite. Najnoviji izveštaji ukazuju na to da se IT industrija suočava sa novim globalnim problemom koji bi mogao značajno da podigne cijene uređaja u narednim mjesecima.

Iako smo navikli da cijene diktiraju inflacija ili troškovi transporta, novi talas poskupljenja dolazi direktno iz fabrika poluprovodnika. Glavni krivac je skok cijena sirovina i komponenti neophodnih za proizvodnju čipova, ali i sve veći troškovi energije koji pogađaju gigante poput TSMC-a.

Kako prenose tehnološki portali, TSMC, koji proizvodi procesore za Epl, Nvidiu i AMD, navodno planira povećanje cena svojih usluga. S obzirom na to da oni drže ogroman dio tržišta, ovo će se neizbježno preliti na krajnje korisnike.

Banja Luka Zabilježite datume: Freshwave festival od 6. do 8. avgusta na Kastelu

Stručnjaci predviđaju da bi poskupljenje moglo da pogodi nekoliko ključnih kategorija:

Premium pametni telefoni: Novi modeli najpoznatijih brendova mogli bi da probiju dosadašnje cenovne granice.

"Nije riječ samo o jednom faktoru, već o 'savršenoj oluji' rasta troškova proizvodnje i ogromne potražnje za AI čipovima koja 'usisava' sve resurse," navodi se u izvještaju.

Dodatni pritisak stvara i ekspanzija vještačke inteligencije. Velike kompanije se utrkuju ko će kupiti više moćnih čipova za AI servere, što ostavlja manje kapaciteta za standardne komponente koje idu u obične kućne računare i telefone. Manja ponuda uz istu ili veću potražnju, po pravilu ekonomije, uvijek vodi ka višim cijenama.

Ostaje da vidimo kako će se domaći trgovci prilagoditi ovim promjenama, ali dosadašnja praksa pokazuje da se globalni potresi na tržištu tehnike vrlo brzo osete i kod nas, prenosi B92.