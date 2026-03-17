Logo
Large banner

Čuvene napolitanke na udaru novih pravila: Ovo više nije dozvoljeno

Autor:

ATV

17.03.2026

09:06

Komentari:

0
наполитанка кекс слаткиши
Foto: Pexels

Novom uredbom Evropske unije o ambalaži (PPVRP) uspostavljaju se stroga pravila. Naime, ambalaža mora biti lakša za recikliranje, a suvišni prazni prostor mora nestati.

To pogađa i poznate austrijske brendove. Među tim brendovima je Maner, proizvođač slatkiša, najpoznatiji po napolitankama s lešnikom.

Ružičasta folija ambalaže tih napolitanki ili prepoznatljivo crveno-žuto pakovanje Knabernosija, austrijskog brenda suvih kobasica, decenijama su ostali nepromijenjeni. Upravo bi ti klasici mogli postati žrtve novih ekoloških propisa.

Unija želi drastično smanjiti količinu ambalažnog otpada i propisati da se do 2030. godine sva ambalaža na tržištu mora moći reciklirati. Kod napolitanki Maner problem predstavlja specifična aluminijumska folija, koja ima više slojeva. Takvi kompozitni materijali su izuzetno teški za recikliranje jer se slojevi ne mogu lako odvojiti jedan od drugog.

Hitna pomoć

Hronika

Saobraćajni policajac na dužnosti povrijeđen u udesu

Iz kompanije uvjeravaju da godinama rade na alternativama, ali da ambalažom moraju prvenstveno štititi proizvod i garantovati njegovu hrskavost. Knabernosi se suočava s drugim izazovom - propisom o zabrani nepotrebnog praznog prostora.

Novim pravilima se nalaže da udio praznog prostora u pakovanju ne sme prelaziti 40 procenata. Cilj je spriječiti tzv. "varku pakovanja“, koja vizuelno sugeriše veću količinu sadržaja nego što on zaista jeste, ali i smanjiti transportni volumen.

Za Knabernosi to znači da bi njihova karakteristična uspravna pakovanja, s dosta vazduha oko kobasica, mogla postati stvar prošlosti. Stručnjaci za marketing smatraju da bi se ovim promjenama mogla oslabiti prepoznatljivost brendova. Ipak, proizvođači nemaju mnogo izbora jer će kazne za nepoštovanje novih ekoloških standarda biti visoke, a pritisak potrošača koji traže održiva rešenja sve veći. Naredne godine pokazaće hoće li ovi austrijski klasici uspjeti da zadrže svoj vizuelni identitet u novom, "zelenijem“ ruhu, piše austrijski list Standard, prenosi Kamatica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

keks

ambalaža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саобраћајни полицајац на дужности повријеђен у удесу

Hronika

Saobraćajni policajac na dužnosti povrijeđen u udesu

3 h

0
Фицо: Интереси Кијева не могу бити испред интереса чланица ЕУ

Svijet

Fico: Interesi Kijeva ne mogu biti ispred interesa članica EU

3 h

0
Полиција Србија

Hronika

Radnike obezbjeđenja zaključali u kontejner, pa opljačkali gradilište

3 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Mina Kostić o partneru: Kupio mi je dva frižidera i šporet

4 h

0

Više iz rubrike

Амазон и Тему добили конкуренцију: Продају готово све

Ekonomija

Amazon i Temu dobili konkurenciju: Prodaju gotovo sve

4 h

0
Цијене нафте у благом паду

Ekonomija

Cijene nafte u blagom padu

5 h

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Ekonomija

Cijene nafte u blagom padu nakon što je nekoliko brodova prošlo kroz Ormuski moreuz

20 h

0
Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

Ekonomija

Nije ih briga za propise: Pumpaši opet ''deru'', objavljen spisak

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

12

39

Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

12

32

Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner