Saobraćajni policajac na dužnosti povrijeđen u udesu

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u Kraljevu, povrijeđen je pripadnik saobraćajne policije tokom obavljanja službene dužnosti.

Do sudara je došlo na raskrsnici Karađorđeve i Ulice Olge Milutinović. Prema prvim informacijama, na službeni motocikl kojim je upravljao policajac naletjelo je putničko vozilo. Uzrok udesa je, kako se sumnja, nepoštovanje prava prvenstva prolaza od strane vozača automobila.

Zbrinjavanje i uviđaj

Povrijeđeni policajac je kolima Hitne pomoći odmah transportovan u Zdravstveni centar „Studenica“, gdje mu je ukazana neophodna medicinska pomoć. Trenutni stepen njegovih povreda još uvijek nije zvanično saopšten.

Pripadnici policije obavili su uviđaj na licu mjesta, a saobraćaj na ovoj dionici bio je privremeno usporen. Detaljne okolnosti i stepen odgovornosti učesnika biće utvrđeni daljom istragom i postupkom koji je u toku, prenosi Telegraf.rs.